Россияне 68 раз обстреляли Сумщину в течение дня, повреждены дома и автомобили

13 ноября россияне совершили 68 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 175 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Белопольская громада: враг бил из минометов (12 взрывов), FPV дронами (10 взрывов), сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Хотинская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов), пуск КАБ (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (40 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате обстрела поврежден легковой автомобиль.

Юнаковская громада: россияне атаковали КАБом (1 взрыв), из артиллерии (7 взрывов), РСЗО (20 взрывов).

Середино-Будская громада: нанесены удары FPV дронами (8 взрывов). В результате удара поврежден магазин.

Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (8 взрывов), минометов (7 взрывов), FPV дронами (3 взрыва) и сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Миропольская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв). В результате обстрела ранения получили два гражданских лица, поврежден легковой автомобиль.

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Путивльская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (14 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).

Зноб-Новгородская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва).

Великописаревская громада: осуществлены пуски КАБ (3 взрыва), удары FPV дронами (3 взрыва).

Эсманьская громада: был минометный обстрел (2 взрыва), удар FPV дронами (2 взрыва). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Шалыгинская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).

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