Рашисты атаковали беспилотником гражданское авто на Сумщине, есть раненые
Днем в среду, 13 ноября, российские захватчики атаковали беспилотником гражданскую машину на территории Миропольской общины Сумщины.
Об этом сообщает прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, около 11:30 враг беспилотником атаковал гражданское транспортное средство, которое двигалось по территории Миропольской громады Сумского района.
В результате атаки оккупантов ранения получил 51-летний мужчина, который находился в авто.
Сейчас проводится досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль