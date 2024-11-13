Рашисты атаковали беспилотником гражданское авто на Сумщине, есть раненые

Днем в среду, 13 ноября, российские захватчики атаковали беспилотником гражданскую машину на территории Миропольской общины Сумщины.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, около 11:30 враг беспилотником атаковал гражданское транспортное средство, которое двигалось по территории Миропольской громады Сумского района.

В результате атаки оккупантов ранения получил 51-летний мужчина, который находился в авто.

Сейчас проводится досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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