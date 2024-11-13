Рашисти атакували безпілотником цивільне авто на Сумщині, є поранений
Вдень середи, 13 листопада, російські загарбники атакували безпілотником цивільну автівку на території Миропільської громади Сумщини.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, близько 11:30 ворог безпілотником атакував цивільний транспортний засіб, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.
Внаслідок атаки окупантів поранення дістав 51-річний чоловік, який перебував в авто.
Наразі проводиться досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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