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Новини Війна
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Рашисти атакували безпілотником цивільне авто на Сумщині, є поранений

Рашисти атакували дроном авто на Сумщині

Вдень середи, 13 листопада, російські загарбники атакували безпілотником цивільну автівку на території Миропільської громади Сумщини.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 11:30 ворог безпілотником атакував цивільний транспортний засіб, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.

Внаслідок атаки окупантів поранення дістав 51-річний чоловік, який перебував в авто.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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безпілотник (4120) обстріл (28296) Сумська область (3567)


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