Рашисти атакували безпілотником цивільне авто на Сумщині, є поранений

Вдень середи, 13 листопада, російські загарбники атакували безпілотником цивільну автівку на території Миропільської громади Сумщини.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 11:30 ворог безпілотником атакував цивільний транспортний засіб, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.

Внаслідок атаки окупантів поранення дістав 51-річний чоловік, який перебував в авто.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: Окупанти щодня атакують Сумщину в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами, - ОВА