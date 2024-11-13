Росіяни 68 разів обстріляли Сумщину протягом дня, пошкоджено будинки та автомобілі

13 листопада росіяни здійснили 68 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 175 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів), FPV дронами (10 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів), пуск КАБ (1 вибух), артилерійські обстріли (40 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль.

Юнаківська громада: росіяни атакували КАБом (1 вибух), з артилерії (7 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).

Середино-Будська громада: завдано удари FPV дронами (8 вибухів). Внаслідок удару пошкоджено магазин.

Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів), мінометів (7 вибухів), FPV дронами (3 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні особи, пошкоджено легковий автомобіль.

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Путивльська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (14 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи)

Великописарівська громада: здійснено пуски КАБ (3 вибухи), удари FPV дронами (3 вибухи).

Есманьська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи), удар FPV дронами (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

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