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Новини Війна
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Після нічних обстрілів Шостка залишається без опалення

У Шостці після обстрілу РФ немає опалення

У Шостці на Сумщині відновлюють об'єкти критичної інфраструктури після російського обстрілу.

Про це сказав заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Після нічних обстрілів частина міста Шостка залишається без теплопостачання. Відновлювальні роботи тривають, протягом дня тепло повернеться. Також у Шостці функціонує 83 стаціонарні Пункти Незламності", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра, найбільш складна ситуація з теплопостачанням - на прифронтових територіях.

"Наразі триває робота зі створення плану підтримки для оперативного реагування на пошкодження енергосистеми та теплопостачання", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Ткаченко нагадав, що в роботу запущено вже 99,2% котелень.

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обстріл (28296) опалення (911) Сумська область (3567) Шостка (50)


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а вован сказав що ефективно спрацювало ..ви всьо врете !!
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13.11.2024 14:09 Відповісти
Протягом якого дня повернеться тепло ???
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13.11.2024 21:25 Відповісти
 
 