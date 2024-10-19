Удар РФ по Шостці: під завалами знайшли тіло чоловіка, кількість поранених зросла до 8. ФОТО

Через нічний ворожий авіаудар по Шостці Сумської області загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської облпрокуратури.

"В одній із будівель у м. Шостка під завалами виявлено тіло загиблого чоловіка. Відтак унаслідок нічного авіаудару по місту 8 осіб постраждали та 1 загинув", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: 7 осіб поранені, пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру, є знеструмлення. Також АТ "Сумиобленерго" інформували, що на Сумщині запровадили аварійні відключення через ворожий удар по енергетичному об’єкту.

За даними ДСНС, рашисти вдарили по підрозділу ДСНС у Шостці, 5 рятувальників поранені, зруйновано будівлю.