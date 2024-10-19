Удар РФ по Шостке: под завалами нашли тело мужчины, количество раненых возросло до 8. ФОТО

Из-за ночного вражеского авиаудара по Шостке Сумской области погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской облпрокуратуры.

"В одном из зданий в г. Шостка под завалами обнаружено тело погибшего мужчины. Поэтому в результате ночного авиаудара по городу 8 человек пострадали и 1 погиб", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской громаде: 7 человек ранены, повреждены объекты энергетики и инфраструктура, есть обесточивание. Также АО "Сумыоблэнерго" информировали, что на Сумщине ввели аварийные отключения из-за вражеского удара по энергетическому объекту.

По данным ГСЧС, рашисты ударили по подразделению ГСЧС в Шостке, 5 спасателей ранены, разрушено здание.