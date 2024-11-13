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Новости Война
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После ночных обстрелов Шостка остается без отопления

У Шостці після обстрілу РФ немає опалення

В Шостке Сумской области восстанавливают объекты критической инфраструктуры после российского обстрела.

Об этом сказал заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"После ночных обстрелов часть города Шостка остается без теплоснабжения. Восстановительные работы продолжаются, в течение дня тепло вернется. Также в Шостке функционирует 83 стационарные Пункты Несокрушимости", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра, наиболее сложная ситуация с теплоснабжением - на прифронтовых территориях.

"Сейчас идет работа по созданию плана поддержки для оперативного реагирования на повреждения энергосистемы и теплоснабжения", - отметил он в эфире телемарафона.

Ткаченко напомнил, что в работу запущено уже 99,2% котельных.

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обстрел (27093) Тарифы на отопление (721) Сумская область (3114) Шостка (72)


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а вован сказав що ефективно спрацювало ..ви всьо врете !!
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13.11.2024 14:09 Ответить
Протягом якого дня повернеться тепло ???
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13.11.2024 21:25 Ответить
 
 