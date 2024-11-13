После ночных обстрелов Шостка остается без отопления
В Шостке Сумской области восстанавливают объекты критической инфраструктуры после российского обстрела.
Об этом сказал заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"После ночных обстрелов часть города Шостка остается без теплоснабжения. Восстановительные работы продолжаются, в течение дня тепло вернется. Также в Шостке функционирует 83 стационарные Пункты Несокрушимости", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра, наиболее сложная ситуация с теплоснабжением - на прифронтовых территориях.
"Сейчас идет работа по созданию плана поддержки для оперативного реагирования на повреждения энергосистемы и теплоснабжения", - отметил он в эфире телемарафона.
Ткаченко напомнил, что в работу запущено уже 99,2% котельных.
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