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З ночі ворог чотири рази вдарив по прикордонню Сумщини

Авіаудар по Сумщині 8 листопада

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська і Великописарівська громади.

По Великописарівській та Юнаківській громадах росіяни вдарили керованими авіабомбами.

Сумську громаду загарбники атакували БПЛА.

Вночі   у небі над Сумщиною зенітники збили 11 ворожих "Шахедів".

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Автор: 

обстріл (28296) Сумська область (3567)


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