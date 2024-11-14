З ночі ворог чотири рази вдарив по прикордонню Сумщини
Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська і Великописарівська громади.
По Великописарівській та Юнаківській громадах росіяни вдарили керованими авіабомбами.
Сумську громаду загарбники атакували БПЛА.
Вночі у небі над Сумщиною зенітники збили 11 ворожих "Шахедів".
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