З ночі ворог чотири рази вдарив по прикордонню Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська і Великописарівська громади.

По Великописарівській та Юнаківській громадах росіяни вдарили керованими авіабомбами.

Сумську громаду загарбники атакували БПЛА.

Вночі у небі над Сумщиною зенітники збили 11 ворожих "Шахедів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни 68 разів обстріляли Сумщину протягом дня, пошкоджено будинки та автомобілі