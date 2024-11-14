В результате российского удара 5 населенных пунктов Харьковщины остались без света, - ГВА
Из-за ночного удара россиян по Дергачевской громаде Харьковщины 14 ноября без электроэнергии оказались Слатино, Безруки, Прудянка, Цуповка и Новая Казачья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.
"Сегодня около 03:40 в результате российского удара в районе Слатино была повреждена высоковольтная линия электропередачи
По состоянию на утро 14 ноября электроснабжение отсутствует в Слатино, Безруках, Прудянке, Цуповке и Новой Казачьей.
На месте происшествия работают профильные специалисты. Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно решить эту проблему", - говорится в сообщении.
Напомним, на заседании Совета обороны Харьковской области принято решение о проведении обязательной эвакуации детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровской поселковой территориальной громады.
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