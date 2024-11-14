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"Татаровцы" хотят протащить своих людей в ВАКС и Апелляционный суд, снизив проходной балл по тесту на когнитивные способности, - Шабунин

ОП хоче протягнути своїх людей до ВАКС

Проходной балл по тесту на когнитивные способности в ВККС хотят снизить.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Только выбросили (уже почти) из судебной системы ФСБшно-портновского Павла Вовка, как те же татаровцы пробуют протащить в Высший антикорсуд и апелляции своих людей. Для этого они сегодня тянут через судебный комитет ВРУ законопроект №11425-д, который убирает порог в тестировании кандидатов в судьи на когнитивные способности", - рассказал он.

По словам Шабунина, тест на когнитивные способности - это проверка того, как человек мыслит, решает задачи, анализирует информацию и учится новому. Коротко - это сильно усложненный тест на IQ.

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"Так вот законопроектом №11425-д татаровцы из ОП хотят дать право татаровцам из ВАКС (есть там такие) возможность снижать проходной балл по этому тесту. Последним надо снизить этот балл, чтобы протянуть своих людей - коррупционеры редко отличаются высоким интеллектом. Сейчас ВАКС проводит два важных конкурса: в Высший антикорсуд и апелляционные суды. Для обоих конкурсов тестирование по когнитивным способностям является обязательным этапом.

Я где-то даже хочу, чтобы этот законопроект прошел. Знаете почему? Потому что за уничтожение этого балла потом все равно будет голосовать еще и ВАКС. И именно то голосование позволит нам ПОИМЕННО идентифицировать там татаровских членов. Например, с уничтожением ОАСКУ и перезагрузками ВСП/ВАКС очень четко доказали, что мы умеем выбрасывать из системы подонков. Рано или поздно", - отметил глава ЦПК.

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У ВАКС та Апеляційний суд ОП хоче протягнути своїх людей, заявив Шабунін

Автор: 

Шабунин Виталий (535) ВККСУ (501) Антикоррупционный суд (1206) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+21
Якщо все разом, то виходить, що Татаров та ЗЄрмаки пропихують до ВАКС та Апеляціцного суду своїх дебілів.

Ну а шо?
Якщо ручний ідіот керує країною, чому ручні ідііоти не можуть виносити потрібні судові рішення?
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14.11.2024 12:22
+17
Бути дебілом це важлива умова для отримання роботи в Зе команді.
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14.11.2024 12:22
+10
Хочуть обплутати своїми щупальцями всю Україну. Ото вже зелену гідру привели до влади. Без революції хрін здихаєшся.
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14.11.2024 12:23
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Татіров-гейрой,а вас коли там тут не було
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14.11.2024 12:20 Ответить
А так був потрібний цей тест у 2019 році на когнітивну спроможність кандидата в Президенти і депів ВРУ. Та і на виборчих дільницях тоже. 73 відсотки дебілів це потужна сила тупості
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15.11.2024 08:09 Ответить
Шабунін Дон Кіхот! Таких би по-більше...
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14.11.2024 12:20 Ответить
у шановного донкіхота, була ідея, возлюблена дульсінея та вірний друг санчо панса.
а шабуня, за бабло.
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14.11.2024 12:24 Ответить
Непотрібно вульгаризувати. Шабунін отримує заплатню. Як і ти.

Світ не чоно- білий, у Шабуніна IQ також не зашкалює, тому і мріяв про потужну посаду у випадку перемоги на виборах " рекордсмена із ІQ".
Але спалена " рекродсменами" хати швидко првернули Шабуніна на землю
Зараз Шабунін, дещо збільшивши власний IQ, робить свою роботу, паралельно тримаючи в голові спалену за наказом " друзів 2019" хату.
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14.11.2024 12:59 Ответить
як можна збільшити IQ, якого нема і ніколи не було?
хитросракість можна збільшити. донатерам подобається.
шабуня, хоч колись скаже, хто привів татарова на банкову?
хоч раз, його "чесний" рот вимовить прізвище головного гундосого зе!брехуна?
звісно, ні! тому що хитра срака не хоче в окопи, або сізо.
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14.11.2024 13:40 Ответить
потрібно до 0 знижувати
А то не пройдуть
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14.11.2024 12:20 Ответить
Вищий
Антикогнітивний
Суд
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14.11.2024 12:21 Ответить
Якщо все разом, то виходить, що Татаров та ЗЄрмаки пропихують до ВАКС та Апеляціцного суду своїх дебілів.

Ну а шо?
Якщо ручний ідіот керує країною, чому ручні ідііоти не можуть виносити потрібні судові рішення?
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14.11.2024 12:22 Ответить
Як стверджував бравий солдат Швейк про поставлений йому лікарями діагноз - круглий ідіот, а не звичайний дурень. Такий самий діагноз можна поставити згаданому вами персонажу.
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14.11.2024 12:58 Ответить
Бути дебілом це важлива умова для отримання роботи в Зе команді.
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14.11.2024 12:22 Ответить
IQ Ze = IQ 73%
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14.11.2024 13:22 Ответить
Хочуть обплутати своїми щупальцями всю Україну. Ото вже зелену гідру привели до влади. Без революції хрін здихаєшся.
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14.11.2024 12:23 Ответить
"Татарівці" рулять .... Зможуть!
Ми ж сидимо і мовчимо....
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14.11.2024 12:23 Ответить
шабуня, викликай татарова на дуєль, та харкани йому в рило.
але ж будь обережним! жодного кривого слова про зе!лідора, бо прийдеться фоткатися з сирським.
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14.11.2024 12:26 Ответить
Тепер Шабунін грає в справедливого, приклавши чимало зусиль для приходу у владу самого некомпетентного шобла за всю Історію.
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14.11.2024 12:26 Ответить
Незабаром у владні структури будуть обирати випускників шкіл для ,,альтернативно обдаронаних,, Бо ******* привладні ,,паліхмахири і барісти,, вже занадто розумні.
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14.11.2024 12:28 Ответить
Цікаво би було,щоб цей закон наголошував перевірку вже раніше призначених суддів...та ОП....Але може статися,що виявляться такі,що писати - читати не вміють....тільки рахувати!
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14.11.2024 12:29 Ответить
Мало того, що хочуть протягнути своїх - так ще й ідіотів з низькими когнітивними здібностями.
Але чому тут дивуватися ? - яких у 2019 обрали - такі у владі і сидять.
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14.11.2024 12:32 Ответить
Такі самі і обирали.
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14.11.2024 13:02 Ответить
Ось кому пофігу на все! Країні - гайка, та вони вже про все домовилися. Навіть з кремлем.
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14.11.2024 12:36 Ответить
Треба писати-військовослужбовець Шабунін
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14.11.2024 12:39 Ответить
Або "воїн". Так само, як пишуть "народний депутат, воїн Костенко". Я вже почав був думати, що це у нього таке ім'я, - Воїн. )))

Шабунін може прийняти ім'я Антикорупціонер. Гарно звучить, - Антикорупціонер Вікторович Шабунін.
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14.11.2024 13:55 Ответить
Може досить бути самогубцями? Може таки вибори?
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14.11.2024 12:45 Ответить
більшість юзерів не довіряє шабуні, який сприяв приходу до влади того же татарова.
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14.11.2024 13:44 Ответить
Яка різниця - ніхто їх не зупинить та не дожене. Пізно пити Баржомі.
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14.11.2024 14:17 Ответить
ваша задача скидувати їм бабло, більше аглесіі, длузі!
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14.11.2024 14:42 Ответить
а мені здається вони там завжди
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14.11.2024 14:42 Ответить
Питання в тому, що ті, хто трошки розуміються на тестах на когнітивні здібності і розуміють що Шабунін знову переганяє з пустого в порожнє. Всі тесті на когнітивні здібності однакові на конкурсах, принаймні, тих, де я був (прокурорський, НАБУшний). Тест складається з розділів: вербальне мислення, абстрактне мислення, у НАБУ є ще матиматичне мислення. В вербальному необхідно підібрати правильне слово, слово що найближче за значенням до обраного, знайти антонім чи синонім чи спільне за значенням слово. Насправді, воно тільки здається, що це примітивно, в реальності досить важко. Абстрактне - це картинки, те, що найбільш схоже на тест на АйКью математичне-не складні пропорції, рівніння, задачі, діаграми. Нескладні, бо на тест дається обмежений час і в тебе в руках крім мишки нічого немає. Проблема в тому, що його можна задрочити, як мінімум абстрактні тести, якщо привчитись і бачити закономірності в фігурах, то він не дуже складний загалом.
Тому стверджувати, що ці тести відображають "об'єктивний інтелектуальний рівень конкурсанта" чи його когнітивні здібності, дещо, надумано
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14.11.2024 14:58 Ответить
Шабуня, ти зробив це разом!!!
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14.11.2024 17:12 Ответить
Корупціонери що бажають, то і роблять в цій країні. З каденції Кучми все робиться для них.
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14.11.2024 17:32 Ответить
... татаров і рішали під його крилом , ,виправдають будь якого афериста ,але головне його завдання ,це захистити награбовані статки втікачів, колишніх ригів і теперішніх злодіїв. Він має вплив на органи правосуддя, на чиновників АРМА ...
Це ГАНЬБА для нас всіх, що колишній прислуга яника, знову працює із квартальною командою
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14.11.2024 20:20 Ответить
 
 