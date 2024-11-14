"Татаровцы" хотят протащить своих людей в ВАКС и Апелляционный суд, снизив проходной балл по тесту на когнитивные способности, - Шабунин

Проходной балл по тесту на когнитивные способности в ВККС хотят снизить.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Только выбросили (уже почти) из судебной системы ФСБшно-портновского Павла Вовка, как те же татаровцы пробуют протащить в Высший антикорсуд и апелляции своих людей. Для этого они сегодня тянут через судебный комитет ВРУ законопроект №11425-д, который убирает порог в тестировании кандидатов в судьи на когнитивные способности", - рассказал он.

По словам Шабунина, тест на когнитивные способности - это проверка того, как человек мыслит, решает задачи, анализирует информацию и учится новому. Коротко - это сильно усложненный тест на IQ.

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"Так вот законопроектом №11425-д татаровцы из ОП хотят дать право татаровцам из ВАКС (есть там такие) возможность снижать проходной балл по этому тесту. Последним надо снизить этот балл, чтобы протянуть своих людей - коррупционеры редко отличаются высоким интеллектом. Сейчас ВАКС проводит два важных конкурса: в Высший антикорсуд и апелляционные суды. Для обоих конкурсов тестирование по когнитивным способностям является обязательным этапом.

Я где-то даже хочу, чтобы этот законопроект прошел. Знаете почему? Потому что за уничтожение этого балла потом все равно будет голосовать еще и ВАКС. И именно то голосование позволит нам ПОИМЕННО идентифицировать там татаровских членов. Например, с уничтожением ОАСКУ и перезагрузками ВСП/ВАКС очень четко доказали, что мы умеем выбрасывать из системы подонков. Рано или поздно", - отметил глава ЦПК.

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