"Татаровцы" хотят протащить своих людей в ВАКС и Апелляционный суд, снизив проходной балл по тесту на когнитивные способности, - Шабунин
Проходной балл по тесту на когнитивные способности в ВККС хотят снизить.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Только выбросили (уже почти) из судебной системы ФСБшно-портновского Павла Вовка, как те же татаровцы пробуют протащить в Высший антикорсуд и апелляции своих людей. Для этого они сегодня тянут через судебный комитет ВРУ законопроект №11425-д, который убирает порог в тестировании кандидатов в судьи на когнитивные способности", - рассказал он.
По словам Шабунина, тест на когнитивные способности - это проверка того, как человек мыслит, решает задачи, анализирует информацию и учится новому. Коротко - это сильно усложненный тест на IQ.
"Так вот законопроектом №11425-д татаровцы из ОП хотят дать право татаровцам из ВАКС (есть там такие) возможность снижать проходной балл по этому тесту. Последним надо снизить этот балл, чтобы протянуть своих людей - коррупционеры редко отличаются высоким интеллектом. Сейчас ВАКС проводит два важных конкурса: в Высший антикорсуд и апелляционные суды. Для обоих конкурсов тестирование по когнитивным способностям является обязательным этапом.
Я где-то даже хочу, чтобы этот законопроект прошел. Знаете почему? Потому что за уничтожение этого балла потом все равно будет голосовать еще и ВАКС. И именно то голосование позволит нам ПОИМЕННО идентифицировать там татаровских членов. Например, с уничтожением ОАСКУ и перезагрузками ВСП/ВАКС очень четко доказали, что мы умеем выбрасывать из системы подонков. Рано или поздно", - отметил глава ЦПК.
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а шабуня, за бабло.
Світ не чоно- білий, у Шабуніна IQ також не зашкалює, тому і мріяв про потужну посаду у випадку перемоги на виборах " рекордсмена із ІQ".
Але спалена " рекродсменами" хати швидко првернули Шабуніна на землю
Зараз Шабунін, дещо збільшивши власний IQ, робить свою роботу, паралельно тримаючи в голові спалену за наказом " друзів 2019" хату.
хитросракість можна збільшити. донатерам подобається.
шабуня, хоч колись скаже, хто привів татарова на банкову?
хоч раз, його "чесний" рот вимовить прізвище головного гундосого зе!брехуна?
звісно, ні! тому що хитра срака не хоче в окопи, або сізо.
А то не пройдуть
Антикогнітивний
Суд
Ну а шо?
Якщо ручний ідіот керує країною, чому ручні ідііоти не можуть виносити потрібні судові рішення?
Ми ж сидимо і мовчимо....
але ж будь обережним! жодного кривого слова про зе!лідора, бо прийдеться фоткатися з сирським.
Але чому тут дивуватися ? - яких у 2019 обрали - такі у владі і сидять.
Шабунін може прийняти ім'я Антикорупціонер. Гарно звучить, - Антикорупціонер Вікторович Шабунін.
Тому стверджувати, що ці тести відображають "об'єктивний інтелектуальний рівень конкурсанта" чи його когнітивні здібності, дещо, надумано
Це ГАНЬБА для нас всіх, що колишній прислуга яника, знову працює із квартальною командою