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Дисциплинарная палата внесла представление об увольнении главы ОАСК Вовка. ФОТО

вовк,суддя

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия внесла представление об увольнении судьи и бывшего председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Теперь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Вовк должен был помочь "легализовать" Януковича в захваченном россиянами Киеве. Это подтвердил тогдашний секретарь СНБО Данилов.

Вовк - не просто один из самых зашкваренных судей в истории Украины. Он вместе с Портновым превратил судебную систему в то дерьмо, которое мы только начали разгребать нашей реформой", - написал глава ЦПК.

Шабунин также напомнил, что Вовк и адвокат Кравец организовали против него четвертое уголовное производство (снова в ГБР).

Суддю Вовка відсторонили з посади до ухвалення рішення про звільнення.

"Кравец, если кто не знает, - яркий представитель ФСБшно-портновского отродья, который активно играет на стороне русни, подрывая мобилизацию и обороноспособность Украины.

Черт записывает видео с миллионными просмотрами, в которых убеждает, что за уклонение от мобилизации нет уголовной ответственности. Или - что запрет выезда мужчинам за границу тоже незаконен. Одним словом - классический набор российской пропаганды", - рассказал далее глава ЦПК.

И отмечает, что при этом всем ни у ГБР, ни СБУ вопросов к Кравцу нет.

"И если с татаровским ГБР все понятно, то бездействие СБУ мне понять трудно. Кстати, помните черта, который нелепо за мной следил, а потом сливал фото ФБСшно-портновским "медиа" и ТГ-каналам? Так вот - это бывший подполковник СБУ.

Повторюсь, ФСБшно-портновская группа и дальше свободно оперирует в Украине руками подконтрольных Татарову силовиков, ТГ-каналами и "медиа", - написал Шабунин.

"Но все это не мешает нам выжимать этих подонков. К сожалению, они пока не садятся за решетку. Пока что.

Попутно напоминаю, что Вовк и его шобла на свободе из-за того, что ВАКС за 2,5 года так и не смог организовать нормальное рассмотрение их дела", - добавил глава ЦПК.

Напомним, ранее судья Печерского суда Вовк удовлетворил иск Углавы к ЦПК. Дело он рассматривал без единого заседания.

Автор: 

Шабунин Виталий (535) Вовк Сергей (36) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+20
Та ви шо? Скорше вовк звільнить третю дисциплінарну палату, і перші дві також. А єрмак йому в цьому допоможе.
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14.11.2024 11:40
+13
Цього портновського виб@ядка потрібно закрити в буцегарні назавжди ,
так як він лютий ворог Украіни 👹
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14.11.2024 11:50
+8
набитою баксами .
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14.11.2024 11:47
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Та ви шо? Скорше вовк звільнить третю дисциплінарну палату, і перші дві також. А єрмак йому в цьому допоможе.
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14.11.2024 11:40 Ответить
І куди ж тепер иого приткнуть? - піде з торбою
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14.11.2024 11:41 Ответить
набитою баксами .
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14.11.2024 11:47 Ответить
поглянув на фото зрадника -адвоката кравця--чисто хитра,злодійська,маланська харя,як і у цього поца вовка ---і ці подонки роблядь погоду в Україні---тільки за це треба розірвати на шматки єрмако-татарівську ШОБЛУ
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14.11.2024 12:21 Ответить
Скоріше повезе і то не одну
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14.11.2024 12:12 Ответить
куди піде? в оп'у!! й так - з торбою бабла!! такими кадрами єлдак не розкидується!!
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14.11.2024 12:24 Ответить
Вже відомо - йому мають виплатити 14 млн ЗП. У нас судді, навіть якщо не працюють, отримують ЗП.
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14.11.2024 18:17 Ответить
та не може цього бути..., зараз він все повідміняє... всі оці ваші рішення незаконні.... а може й ні, здається мені він піде іншим шляхом, відсудить у держави Україна величезну пенсію з вислугою років й буде мільйонером на відпочинку коштом дурних лохів, які допустили існування суддівської касти недоторканних...
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14.11.2024 11:46 Ответить
Портнов допоможе відсудити, досвід має.
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14.11.2024 12:06 Ответить
Так саме вовк портнову допоміг відсудити у держави 7 лямів компенсації.
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14.11.2024 15:52 Ответить
одни бездельники кровосиси
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14.11.2024 11:49 Ответить
Мабуть вовчисько вже у масквє
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14.11.2024 11:49 Ответить
Идет охота на волков, матерых и щенков?
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14.11.2024 11:50 Ответить
Цього портновського виб@ядка потрібно закрити в буцегарні назавжди ,
так як він лютий ворог Украіни 👹
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14.11.2024 11:50 Ответить
Вовку писк Шибуніна фігня, його НАБУ з торбою пустило побиратися. 4 лями євриків налом -всьо, что заработано непосільним трудом, кануло в лєту. Навряд чи поверне.
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14.11.2024 11:51 Ответить
Вовк стільки "справ" іменем України порішав для впливових дядь, що ті 4 ляма це так дрібязок.
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14.11.2024 11:59 Ответить
цю гниду покарати не завадить
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14.11.2024 12:30 Ответить
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14.11.2024 11:51 Ответить
2.5 роки вовча зграя отримувала з бюджету немалі зарплати..
Байден пачіму ми нє в нато.
Гріш ціна наступному президенту якщо нарешті не наведе лад з тою суддівською мафією яка сама собі вирішує через Врп що їй робити.
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14.11.2024 11:56 Ответить
а з мусорською мафією..чи прокурорською мафією..чи депутатською мафією..чи МСЕКовською мафією )))..ви скажіть де у нас мафії нема
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14.11.2024 11:59 Ответить
на пляжі. на пляжі нема мафії. там всі голі та задоволені.
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14.11.2024 12:06 Ответить
не буде в нас наступного президента, остані демократичні вибори були в 2019 році, тепер вибори без вибору, конституції не має, суду не має, правоохоронна система відсутня, як це називається коли з допомогою збройних сил утримують владу? Правильно - диктатура.
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14.11.2024 12:09 Ответить
Ще йому пенсію по інвалідності призначте!
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14.11.2024 12:04 Ответить
от звільнили, йому повістка буде вручена в цей самий день?
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14.11.2024 12:05 Ответить
як своєчасно.
місце посла в сша, май же вакантне.
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14.11.2024 12:07 Ответить
О блін ! Не пройшло і сто років !!!
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14.11.2024 12:24 Ответить
Добре лікують в таких випадках лише мариновані оливки. Чи не мариновані, а просто так собі "масліни".
Про буцигарні- то інфантилізм.
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14.11.2024 13:22 Ответить
Если он еще и "инвалид", то вам всем кабзда. Его уволить нельзя и он засудит весь ВАКС, ДБР и СБУ вместе взятых. Пожалеете, что связались. Потому что Вовк умный. А вы зеленые дебилы.
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14.11.2024 13:38 Ответить
Скільки мільярдів пенсійних йому виплатять? Чи такі цифри людство ще не придумало?
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14.11.2024 14:22 Ответить
Я думав що цього ублюдка вже давно повісили, а його ще навіть і не звільнили!!!???
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14.11.2024 15:12 Ответить
Не при цій владі.
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14.11.2024 16:20 Ответить
Ну...якщо по правді, то тільки при цій владі його вперше за кар'єру відсторонили від суддівської діяльності і закрили його гадюшник ОАСК. При всіх попередніх владах суддя Вовк процвітав.
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14.11.2024 18:02 Ответить
Видавати перли на кшталт - "захопившись ультранаціоналістичними ідеяями, сповідуючи велич арійської раси" він почав саме за цієї влади. Портнов та інші неприховані агенти до нього повернулися саме за цієї влади!
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14.11.2024 18:34 Ответить
Ну коли його відсторонили- йому залишилось хіба перли видавати. А до того він шкодив Україні по-крупному.
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14.11.2024 20:14 Ответить
Це так його відсторонили, що він у тексті офіційної підозри Антоненку таке написав?
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14.11.2024 20:45 Ответить
Подали на звільнення і звільнили це все таки дві великі різниці.
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14.11.2024 16:18 Ответить
Шабуня, на що ти жалієшся? На те, що активно робив разом?
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14.11.2024 16:19 Ответить
СОБАЦІ - собачу смерть!
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14.11.2024 17:17 Ответить
Кравець - агент кремя, адепт Партії ригіонів і ОПЗЖопи
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14.11.2024 17:22 Ответить
Цирк, якого навіть така кривава війна не змінила. Звільняють вже скільки часу 2, 3 чи більше років, всі про все знають, а після звільнення назначать такого ж за 1день і все по кругу заново.
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14.11.2024 17:36 Ответить
А тим часом суддя Волков відсудив собі 14 мільйонів компенсації за неправомірне усунення від правосуддя…
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14.11.2024 17:37 Ответить
Ой, не може бути...
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14.11.2024 19:37 Ответить
Здерти шкіру заживо та обтягнути нею суддівське крісло. Поставити у залі ВАКС та привести всіх суддів і запитати , чи памʼятають вони такого суддю Вовка .
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14.11.2024 19:51 Ответить
Тільки до звільнення чи довічно за державну зраду?
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14.11.2024 20:32 Ответить
О!!!! Цей ******* ще працює!? Та гроши за решалово бере!!!
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14.11.2024 20:55 Ответить
А не можна його ... "при спробі втекти"?
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14.11.2024 21:52 Ответить
І кожного дня - Вирок - Іменем України - і кожного дня десятки тисяч доларів на рахунок у банку - Ліс. Воно ж вовк. І жодного капкану. Теплий кабінет, помічниця сосе, гроші льються морем. Яка нахрін Україна. ТІки у форматі зеленского - 73% підтримують все. а хто, якшо не вони? Більше вже нікому - могили скрізь по всій Україні.
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15.11.2024 00:00 Ответить
Ничего ему не будет, так как и не будет ничего прихвостням Януковича. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. С этой властью Портнов скоро вернется и героя получит. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
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15.11.2024 03:32 Ответить
До поки антиккраїнськи сили не будуть увʼязнені, затримані, люстровані, а деякі ліквідовані , Україна не відбудеться як суверенна держава! Ніколи !
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15.11.2024 06:06 Ответить
 
 