Дисциплинарная палата внесла представление об увольнении главы ОАСК Вовка. ФОТО

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия внесла представление об увольнении судьи и бывшего председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Теперь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Вовк должен был помочь "легализовать" Януковича в захваченном россиянами Киеве. Это подтвердил тогдашний секретарь СНБО Данилов.

Вовк - не просто один из самых зашкваренных судей в истории Украины. Он вместе с Портновым превратил судебную систему в то дерьмо, которое мы только начали разгребать нашей реформой", - написал глава ЦПК.

Шабунин также напомнил, что Вовк и адвокат Кравец организовали против него четвертое уголовное производство (снова в ГБР).

"Кравец, если кто не знает, - яркий представитель ФСБшно-портновского отродья, который активно играет на стороне русни, подрывая мобилизацию и обороноспособность Украины.

Черт записывает видео с миллионными просмотрами, в которых убеждает, что за уклонение от мобилизации нет уголовной ответственности. Или - что запрет выезда мужчинам за границу тоже незаконен. Одним словом - классический набор российской пропаганды", - рассказал далее глава ЦПК.

И отмечает, что при этом всем ни у ГБР, ни СБУ вопросов к Кравцу нет.

"И если с татаровским ГБР все понятно, то бездействие СБУ мне понять трудно. Кстати, помните черта, который нелепо за мной следил, а потом сливал фото ФБСшно-портновским "медиа" и ТГ-каналам? Так вот - это бывший подполковник СБУ.

Повторюсь, ФСБшно-портновская группа и дальше свободно оперирует в Украине руками подконтрольных Татарову силовиков, ТГ-каналами и "медиа", - написал Шабунин.

"Но все это не мешает нам выжимать этих подонков. К сожалению, они пока не садятся за решетку. Пока что.

Попутно напоминаю, что Вовк и его шобла на свободе из-за того, что ВАКС за 2,5 года так и не смог организовать нормальное рассмотрение их дела", - добавил глава ЦПК.

Напомним, ранее судья Печерского суда Вовк удовлетворил иск Углавы к ЦПК. Дело он рассматривал без единого заседания.