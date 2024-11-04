Судья Печерского райсуда Вовк удовлетворил иск Углавы к ЦПК: Обязал опровергнуть информацию

Печерский райсуд Киева решил удовлетворить иск экс-первого заместителя НАБУ Гизо Углавы к Центру противодействия коррупции.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Одиозный судья Сергей Вовк из Печерского суда удовлетворил иск Углавы к ЦПК. Требует у меня опровергнуть информацию об "утечках" информации. Об этом мы в ЦПК вынуждены узнать из СМИ - нам копии решения до сих пор не поступало. Более того, дело Вовк рассматривал без всякого заседания (в письменном производстве). Поскольку, по мнению судьи, это дело является "малозначительным", - рассказал он.

По словам Шабунина, ЦПК будет подавать апелляцию.

"Конечно, другого решения от судьи Вовка мы и не ожидали. Хотя бы потому что:

именно Вовк обязал генпрокурора Венедиктову передать дело Татарова из НАБУ в контролируемое ГБР;

именно судья Вовк принимал решения в интересах Портнова. В частности в кейсе, где СМИ и мы в ЦПК назвали его "пророссийским деятелем";

он же - принял решение закрыть дело о части записей из кабинета главы ОАСК Павла Вовка;

он же - снял арест со всего имущества холдинга россиянина Игоря Наумца "Юнигран". Из-за чего бюджет недополучил имущества и активов на более чем 1 млрд грн.

И это далеко не все кейсы, из-за которых Вовк становился фигурантом многочисленных журналистских расследований. А 6 ноября палата ВСП будет рассматривать жалобу в отношении Сергея Вовка", - добавил Шабунин.

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Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

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