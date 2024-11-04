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Судья Печерского райсуда Вовк удовлетворил иск Углавы к ЦПК: Обязал опровергнуть информацию

Углава подав позов проти Центру протидії корупції

Печерский райсуд Киева решил удовлетворить иск экс-первого заместителя НАБУ Гизо Углавы к Центру противодействия коррупции.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Одиозный судья Сергей Вовк из Печерского суда удовлетворил иск Углавы к ЦПК. Требует у меня опровергнуть информацию об "утечках" информации. Об этом мы в ЦПК вынуждены узнать из СМИ - нам копии решения до сих пор не поступало. Более того, дело Вовк рассматривал без всякого заседания (в письменном производстве). Поскольку, по мнению судьи, это дело является "малозначительным", - рассказал он.

По словам Шабунина, ЦПК будет подавать апелляцию.

"Конечно, другого решения от судьи Вовка мы и не ожидали. Хотя бы потому что:

  • именно Вовк обязал генпрокурора Венедиктову передать дело Татарова из НАБУ в контролируемое ГБР;
  • именно судья Вовк принимал решения в интересах Портнова. В частности в кейсе, где СМИ и мы в ЦПК назвали его "пророссийским деятелем";
  • он же - принял решение закрыть дело о части записей из кабинета главы ОАСК Павла Вовка;
  • он же - снял арест со всего имущества холдинга россиянина Игоря Наумца "Юнигран". Из-за чего бюджет недополучил имущества и активов на более чем 1 млрд грн.

И это далеко не все кейсы, из-за которых Вовк становился фигурантом многочисленных журналистских расследований. А 6 ноября палата ВСП будет рассматривать жалобу в отношении Сергея Вовка", - добавил Шабунин.

Также читайте: Шабунин об увольнении Углавы: ОП попытается вернуть ему должность решением суда

Углава подав позов проти Центру протидії корупції

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Читайте также: После скандала с утечкой данных НАБУ оценит систему защиты обличителей

Автор: 

Шабунин Виталий (541) Вовк Сергей (36) Углава Гизо (20) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+17
Наявність таких довгоживучих суддів-під@рів в країні показує справжнє обличчя нашої влади.
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04.11.2024 16:05 Ответить
+11
А чому цей мерзотник ще не на тюремних нарах ?,на совісті цього негідника український бюджет втратив мільярди гривень і зарплату він отримує 300 тисяч гривень під час війни.
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04.11.2024 16:00 Ответить
+9
Який сором, судді роблять що завгодно окрім своїх прямих обов'язків - чинити правосуддя, боротись зі порушниками законів.
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04.11.2024 15:59 Ответить
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Який сором, судді роблять що завгодно окрім своїх прямих обов'язків - чинити правосуддя, боротись зі порушниками законів.
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04.11.2024 15:59 Ответить
А чому цей мерзотник ще не на тюремних нарах ?,на совісті цього негідника український бюджет втратив мільярди гривень і зарплату він отримує 300 тисяч гривень під час війни.
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04.11.2024 16:00 Ответить
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04.11.2024 16:04 Ответить
Наявність таких довгоживучих суддів-під@рів в країні показує справжнє обличчя нашої влади.
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04.11.2024 16:05 Ответить
Цьому вилупку вже можна виписати бобиків
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04.11.2024 16:06 Ответить
Думав Шабунін вже в окопах, а він все тут. Забронювала Віталіка опозиція.
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04.11.2024 16:14 Ответить
Якби ти чекав на нього в окопах, то не так сильно смердів би зеленою пліснявою.
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04.11.2024 16:27 Ответить
Окопи тільки після двох братів, Олексія та Михайла.
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04.11.2024 16:33 Ответить
Обісранці зроблені з коричневих ліній, намальованих власноруч.
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04.11.2024 16:38 Ответить
Шабуня- кишеньковий борцун зЕрмака.
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04.11.2024 17:05 Ответить
Яка ж жопа у тебе в макітрі. ))
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04.11.2024 18:15 Ответить
жабогадюкінг
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04.11.2024 16:39 Ответить
ЗЄрмаку таки судді потрібни перш за все.
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04.11.2024 16:50 Ответить
Вони так само були потрібні і всім попередникам...нажаль.
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04.11.2024 17:22 Ответить
"Суддя Вовк" - це вже діагноз непорядності і корумпованності - жодного порядного судді у цьому мафіозному суддівсько-прокурорському клані немає.
Клан Вовків потрібно люструвати, заборонивши вихідцям з цієї паскудної родини взагалі займати будь-які державні посади.
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04.11.2024 16:57 Ответить
Чесно кажучі, не зрозуміло як воно пережило "реформи"Порошенка, ну а зараз, (при зеленському) він як вдома...
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04.11.2024 17:37 Ответить
На х..й нам такое сбу?! Если вовк продолжает судить.
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04.11.2024 17:54 Ответить
Чергова порція відбірної сцянини в пики рагулям.
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04.11.2024 17:58 Ответить
а то не той вовк якого все знімали, ловили, і у брата якого в хаті сейф набитий баблом ?
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04.11.2024 18:06 Ответить
Його пора виперти з ''вовчим білетом'' у зубах!
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04.11.2024 18:10 Ответить
 
 