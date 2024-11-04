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Новини
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Суддя Печерського суду Вовк задовольнив позов Углави до ЦПК: справу розглядав без жодного засідання

Углава подав позов проти Центру протидії корупції

Печерський райсуд Києва вирішив задовольнити позов експершого заступника НАБУ Гізо Углави до Центру протидії корупції.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Одіозний суддя Сергій Вовк з Печерського суду задовольнив позов Углави до ЦПК. Вимагає у мене спростувати інформацію про "витоки" інформації. Про це ми у ЦПК вимушені дізнатися зі ЗМІ — нам копії рішення досі не надходило. Ба більше - справу Вовк розглядав без жодного засідання (у письмовому провадженні). Окільки, на думку судді, ця справа є "малозначною", - розповів він.

За словами Шабуніна, ЦПК подаватиме апеляцію.

"Звісно, на інше рішення від судді Вовка ми і не очікували. Хоча б тому що:

  • саме Вовк зобов'язав генпрокурорку Венедіктову передати справу Татарова з НАБУ в контрольоване ДБР;
  • саме суддя Вовк ухвалював рішення в інтересах Портнова. Зокрема у кейсі, де ЗМІ та ми у ЦПК назвали його "проросійським діячем";
  • він же — ухвалив рішення закрити справу про частину записів з кабінету голови ОАСКу Павла Вовка;
  • він же — зняв арешт з усього майна холдингу росіянина Ігоря Наумця "Юнігран". Через що бюджет недоотримав майна та активів на понад 1 млрд грн.

І це далеко не всі кейси, через які Вовк ставав фігурантом численних журналістських розслідувань. А 6 листопада палата ВРП розглядатиме скаргу щодо Сергія Вовка", - додав Шабунін.

Також читайте: Шабунін про звільнення Углави: ОП спробує повернути йому посаду рішенням суду

Углава подав позов проти Центру протидії корупції

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Читайте: Після скандалу з витоком даних НАБУ оцінить систему захисту викривачів

Автор: 

Шабунін Віталій (540) Вовк суддя (41) Углава Гізо (20) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+17
Наявність таких довгоживучих суддів-під@рів в країні показує справжнє обличчя нашої влади.
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04.11.2024 16:05 Відповісти
+11
А чому цей мерзотник ще не на тюремних нарах ?,на совісті цього негідника український бюджет втратив мільярди гривень і зарплату він отримує 300 тисяч гривень під час війни.
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04.11.2024 16:00 Відповісти
+9
Який сором, судді роблять що завгодно окрім своїх прямих обов'язків - чинити правосуддя, боротись зі порушниками законів.
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04.11.2024 15:59 Відповісти
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Який сором, судді роблять що завгодно окрім своїх прямих обов'язків - чинити правосуддя, боротись зі порушниками законів.
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04.11.2024 15:59 Відповісти
А чому цей мерзотник ще не на тюремних нарах ?,на совісті цього негідника український бюджет втратив мільярди гривень і зарплату він отримує 300 тисяч гривень під час війни.
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04.11.2024 16:00 Відповісти
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04.11.2024 16:04 Відповісти
Наявність таких довгоживучих суддів-під@рів в країні показує справжнє обличчя нашої влади.
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04.11.2024 16:05 Відповісти
Цьому вилупку вже можна виписати бобиків
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04.11.2024 16:06 Відповісти
Думав Шабунін вже в окопах, а він все тут. Забронювала Віталіка опозиція.
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04.11.2024 16:14 Відповісти
Якби ти чекав на нього в окопах, то не так сильно смердів би зеленою пліснявою.
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04.11.2024 16:27 Відповісти
Окопи тільки після двох братів, Олексія та Михайла.
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04.11.2024 16:33 Відповісти
Обісранці зроблені з коричневих ліній, намальованих власноруч.
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04.11.2024 16:38 Відповісти
Шабуня- кишеньковий борцун зЕрмака.
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04.11.2024 17:05 Відповісти
Яка ж жопа у тебе в макітрі. ))
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04.11.2024 18:15 Відповісти
жабогадюкінг
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04.11.2024 16:39 Відповісти
ЗЄрмаку таки судді потрібни перш за все.
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04.11.2024 16:50 Відповісти
Вони так само були потрібні і всім попередникам...нажаль.
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04.11.2024 17:22 Відповісти
"Суддя Вовк" - це вже діагноз непорядності і корумпованності - жодного порядного судді у цьому мафіозному суддівсько-прокурорському клані немає.
Клан Вовків потрібно люструвати, заборонивши вихідцям з цієї паскудної родини взагалі займати будь-які державні посади.
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04.11.2024 16:57 Відповісти
Чесно кажучі, не зрозуміло як воно пережило "реформи"Порошенка, ну а зараз, (при зеленському) він як вдома...
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04.11.2024 17:37 Відповісти
На х..й нам такое сбу?! Если вовк продолжает судить.
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04.11.2024 17:54 Відповісти
Чергова порція відбірної сцянини в пики рагулям.
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04.11.2024 17:58 Відповісти
а то не той вовк якого все знімали, ловили, і у брата якого в хаті сейф набитий баблом ?
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04.11.2024 18:06 Відповісти
Його пора виперти з ''вовчим білетом'' у зубах!
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04.11.2024 18:10 Відповісти
 
 