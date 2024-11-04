Суддя Печерського суду Вовк задовольнив позов Углави до ЦПК: справу розглядав без жодного засідання

Печерський райсуд Києва вирішив задовольнити позов експершого заступника НАБУ Гізо Углави до Центру протидії корупції.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Одіозний суддя Сергій Вовк з Печерського суду задовольнив позов Углави до ЦПК. Вимагає у мене спростувати інформацію про "витоки" інформації. Про це ми у ЦПК вимушені дізнатися зі ЗМІ — нам копії рішення досі не надходило. Ба більше - справу Вовк розглядав без жодного засідання (у письмовому провадженні). Окільки, на думку судді, ця справа є "малозначною", - розповів він.

За словами Шабуніна, ЦПК подаватиме апеляцію.

"Звісно, на інше рішення від судді Вовка ми і не очікували. Хоча б тому що:

саме Вовк зобов'язав генпрокурорку Венедіктову передати справу Татарова з НАБУ в контрольоване ДБР;

саме суддя Вовк ухвалював рішення в інтересах Портнова. Зокрема у кейсі, де ЗМІ та ми у ЦПК назвали його "проросійським діячем";

він же — ухвалив рішення закрити справу про частину записів з кабінету голови ОАСКу Павла Вовка;

він же — зняв арешт з усього майна холдингу росіянина Ігоря Наумця "Юнігран". Через що бюджет недоотримав майна та активів на понад 1 млрд грн.

І це далеко не всі кейси, через які Вовк ставав фігурантом численних журналістських розслідувань. А 6 листопада палата ВРП розглядатиме скаргу щодо Сергія Вовка", - додав Шабунін.

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Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

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