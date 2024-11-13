Палата ВРП внесла представление об увольнении экс-председателя ОАСК Вовка, - ЦПК
Судью и бывшего председателя ликвидированного Окружного административного суда города Киева Павла Вовка временно отстранили от правосудия по решению Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Палата продолжила рассмотрение дела после перерыва, вызванного техническими проблемами.
Отмечается, что в заседании принял участие судья ОАСК Федорчук, который дал показания против судьи Вовка. Он также узнал голоса судей ОАСК, которые засветились на пленках.
По мнению докладчика по делу, члена ВСП Олега Кандзюбы, поведение судьи Вовка порочит звание судьи и подрывает доверие к судебной власти.
"Дело в отношении Вовка - один из ключевых маркеров успешности судебной реформы. Потому что ОАСК и "волчья стая" - это символы коррупции и договорняков, поэтому им не место в судебной системе", - отметили в ЦПК.
В пресс-службе Высшего совета правосудия добавили, что Вовк будет оставаться отстраненным от правосудия до принятия ВСП решения о его увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.
Что известно о судье Павле Вовке
Павел Вовк - последний глава ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда Киева.
7 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием главой и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.
В этом деле "пленок Вовка" фигурируют, кроме главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель главы ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк, а также два адвоката. Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.
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З 2010 року - голова Окружного адміністративного суду міста Києва. У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила П. Вовка на посаду голови ОАСК. Якщо я не помиляюся, то в 2010 році президентом був зек-яник.
Цікаво підняти усі справи і рішення по ним. Тобто зробити аудит .
Україна таким чином може боротися з корупціею
Ось же суки брехливі.
мабудь також інвалід..
Тепер послом в США призначать
Навіщо його тримали 8 років ,?