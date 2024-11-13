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Палата ВРП внесла представление об увольнении экс-председателя ОАСК Вовка, - ЦПК

Суддю Окружного адміністративного суду Києва Вовка Павла тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Судью и бывшего председателя ликвидированного Окружного административного суда города Киева Павла Вовка временно отстранили от правосудия по решению Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Палата продолжила рассмотрение дела после перерыва, вызванного техническими проблемами.

Отмечается, что в заседании принял участие судья ОАСК Федорчук, который дал показания против судьи Вовка. Он также узнал голоса судей ОАСК, которые засветились на пленках.

По мнению докладчика по делу, члена ВСП Олега Кандзюбы, поведение судьи Вовка порочит звание судьи и подрывает доверие к судебной власти.

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"Дело в отношении Вовка - один из ключевых маркеров успешности судебной реформы. Потому что ОАСК и "волчья стая" - это символы коррупции и договорняков, поэтому им не место в судебной системе", - отметили в ЦПК.

В пресс-службе Высшего совета правосудия добавили, что Вовк будет оставаться отстраненным от правосудия до принятия ВСП решения о его увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Что известно о судье Павле Вовке

Павел Вовк - последний глава ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда Киева.

7 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием главой и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

В этом деле "пленок Вовка" фигурируют, кроме главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель главы ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк, а также два адвоката. Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

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Автор: 

Высший совет правосудия (568) Вовк Павел (260) Центр противодействия коррупции (247) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+17
Цей нгегідник обікрав бюджет України на мільярди гривен завдяки своїм неправомірних рішень на користь олігархів і він досі на волі, до речі він не працює вже 3 роки і отримує виплати від держави до 300 тисяч гривень на місяць і це під час війни.
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13.11.2024 18:38
+13
Так і за 5 років свого президенства Найвєлічайший і одноосібний лідер всесвіту Боневтік Потужний не домігся звільнити кацапського агента і слугу яника, а заодно"слуг".
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13.11.2024 18:38
+5
А Татаров з тупимсобачімротом дав добро?
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13.11.2024 18:39
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Так і за 5 років свого президенства Найвєлічайший і одноосібний лідер всесвіту Боневтік Потужний не домігся звільнити кацапського агента і слугу яника, а заодно"слуг".
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13.11.2024 18:38 Ответить
Цей нгегідник обікрав бюджет України на мільярди гривен завдяки своїм неправомірних рішень на користь олігархів і він досі на волі, до речі він не працює вже 3 роки і отримує виплати від держави до 300 тисяч гривень на місяць і це під час війни.
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13.11.2024 18:38 Ответить
А хто і коли призначив цього негідника головою? І ще питання - може СБУ допитає Вовка на тему ТЕЛЕФОНООГО ПРАВА. Ох і цікава буде інфа - і це вже боротьба с корупціею яку вимагає від України ЕС І США
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13.11.2024 18:57 Ответить
Народився 7 липня 1978 року в місті Краматорську. Батько - В'ячеслав Зонтов - помер, коли Павлові був 1 рік. Мама -Зінаїда Зонтова -працювала на заводі. Брат - Юрій Зонтов.
З 2010 року - голова Окружного адміністративного суду міста Києва. У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила П. Вовка на посаду голови ОАСК. Якщо я не помиляюся, то в 2010 році президентом був зек-яник.
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13.11.2024 19:03 Ответить
Тобто 13 років він був слухняним вінтиком влади?
Цікаво підняти усі справи і рішення по ним. Тобто зробити аудит .
Україна таким чином може боротися з корупціею
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13.11.2024 19:11 Ответить
Так. Але тільки у Боневтіка є всі важелі викинути його із суда і притягнути до відповідальності, бо такої влади не було у жодного президента. Але він цього не робить, бо сьогодні всі слуги "ригів" служать "слугам".
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13.11.2024 19:14 Ответить
А Татаров з тупимсобачімротом дав добро?
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13.11.2024 18:39 Ответить
Татаров потім буде на о.Піткерн пластичну операцію робити щоб його українці не знайшли.
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13.11.2024 19:38 Ответить
Це було потужно! Так переможемо!
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13.11.2024 18:41 Ответить
А платню получав. Чи не так?
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13.11.2024 18:50 Ответить
А Вовк інвалід і пенсіонер
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13.11.2024 18:52 Ответить
Цікаво, а чи відминили оті "замовні рішення"? Чи там заплпчено, відмінити не мож.
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13.11.2024 18:55 Ответить
Мені паша вовк штірліца нагадує; скільки його не викривай та не звільняй, він як Сфінкс...
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13.11.2024 18:56 Ответить
Так він усім можновладцям рішення штампував
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13.11.2024 18:58 Ответить
Таки прикольний наш ЦЕНЗОР.НЕТ; сьогодні зранку вже був під "новим" ніком з реєстрацією 13.11.24, а зара знов під старим ніком... навіть зрадіти не встиг.
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13.11.2024 19:08 Ответить
Пане Степане, ФЕНІКС
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14.11.2024 20:37 Ответить
Точно, обмовився. Дякую!
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14.11.2024 21:18 Ответить
Вони мали технічні проблеми, світлa напевно не було, от і звільнили тільки зараз.
Ось же суки брехливі.
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13.11.2024 18:59 Ответить
не пройшло й 3 років
мабудь також інвалід..
Тепер послом в США призначать
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13.11.2024 19:06 Ответить
Нє, вовк не дуже сексапільний для посла.
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13.11.2024 19:10 Ответить
Цей вовчара воду мутить ще за часів петуховича. Він шо непотопляємий?! Чи владу просто обслуговує?
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13.11.2024 19:08 Ответить
Читайте Марію Софію Дуґлас.
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13.11.2024 19:11 Ответить
Невже раніше це не можна було зробити?
Навіщо його тримали 8 років ,?
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13.11.2024 19:34 Ответить
І це все? А шкуру чого не здерли?!
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13.11.2024 19:35 Ответить
В Україні нема незалежної системи правосуддя.... І ніхто не збирається реформувати це бл****во !!!
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13.11.2024 19:51 Ответить
Найвелічніший своїх риг і агентів фсб не здає ще й зарплатню сотні тисяч платить
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13.11.2024 19:54 Ответить
За чий рахунок цій особі в період відсторонення від служби виплачується зарплата? Хто відповість за "базар"?
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13.11.2024 22:51 Ответить
Це не суддя Вовк - це обличчя,діагноз,сублімація усієї судової влади в Україні. Окрім того - показник потакання ОП таким мерзотникам та критична залежність від них....Немає слів...Третій рік,а воно ще суддя! Ау Зеленський!!
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14.11.2024 04:52 Ответить
Вже з 22 року ведеться якесь розслідування проти судді-мафіозі. Скільки років, а може десятиліть, ще потрібно щоб слідчі довели цю справу до логічного кінця.
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05.12.2024 12:42 Ответить
 
 