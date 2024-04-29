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Новости
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ВСП рассмотрит жалобу на судью Салая, который разрешил прослушивать экс-главу ОАСК Вовка, - Центр противодействия коррупции

Суддя Генадій Салай

Высший совет правосудия рассмотрит жалобу на судью Черниговского апелляционного суда Геннадия Салая, который разрешил прослушивать экс-главу ныне ликвидированного Окружного административного суда Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия коррупции.

"Волчья стая" пытается отомстить судье, который позволил прослушку кабинета главы ОАСК Вовка. Жалобу на судью Черниговского апелляционного суда Геннадия Салая подали одиозный адвокат Кравец вместе с подругой Вовка, депутатом от запрещенной ОПЗЖ Славицкой", - говорится в заметке.

Отмечается, что третья дисциплинарная палата ВСП отказалась наказывать судью Салая и установила, что его решения были в рамках закона.

Однако Кравец и Славицкая не остановились и обжаловали это решение. Теперь ВСП уже в полном составе будет его пересматривать.

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В ЦПК напоминают, что именно благодаря пленкам ОАСК "удалось показать худшие образцы "волчьего правосудия" и всю гнилую суть "политической проституции" руководства суда". И подчеркивают, что "без них точно не было бы ликвидации ОАСК и американских санкций на Вовка, которого мы теперь еженедельно видим на скамье подсудимых".

"Мы с партнерами ценой сверхусилий добились перезагрузки старого ВСП, который часто использовался для наказания судей, которые шли против подонков в мантиях. Надеемся, новый состав ВСП не будет повторять эти ошибки и не будет копировать худшие практики своих предшественников", - пишут в Центре противодействия коррупции.

Что известно о судье Павле Вовке

Вовк - последний глава ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда Киева.

7 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием главой и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. В этом деле "пленок Вовка" фигурируют, кроме главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель главы ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк, а также два адвоката. Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Автор: 

жалоба (128) Высший совет правосудия (568) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+18
Капец, из новости понятно, что один судья в Украине принял минимум одно верное решение.
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29.04.2024 19:06
+13
Окружний адміністративний суд Києва ліквідували а його суддів "ліквідувати" забули!
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29.04.2024 19:08
+9
Для судей треба прослушка і відео в режимі 24/7. Без ціеї умови не допускати кандидатів на посаду судді.
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29.04.2024 19:10
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А шо зелена мафія ОПи , вже погрожує ...кришує вовка ?
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29.04.2024 19:05 Ответить
Капец, из новости понятно, что один судья в Украине принял минимум одно верное решение.
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29.04.2024 19:06 Ответить
Мафія не переможна!
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29.04.2024 19:07 Ответить
"Ігри престолів юристів "
у них свля пєчочніца... за наші грубі гроші.

.
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29.04.2024 20:57 Ответить
Окружний адміністративний суд Києва ліквідували а його суддів "ліквідувати" забули!
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29.04.2024 19:08 Ответить
Більш того, ці так звані ліквідовані судді продовжують отримувати чималеньку зарплати і не ходять на роботу, бо ОАСК ліквідовано але судді не звільнені, лише виведені до резерву і чекають нові місця для себе.
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29.04.2024 19:34 Ответить
Для судей треба прослушка і відео в режимі 24/7. Без ціеї умови не допускати кандидатів на посаду судді.
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29.04.2024 19:10 Ответить
поставте до стінки і розстріляйте ту собачу зграю коропціонерів блд.
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29.04.2024 19:10 Ответить
Людство має досвід. Чому б не скористатися?
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29.04.2024 20:38 Ответить
"Вовча зграя" хоче реванш?
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29.04.2024 19:11 Ответить
В першу чергу у "вовчої зграї" треба виконати конфіскацію майна, та заборону займати державні посади пожиттєво
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29.04.2024 19:23 Ответить
Мафія...
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29.04.2024 19:40 Ответить
Вовча зграя, а скоріше зграя шакалів
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29.04.2024 19:41 Ответить
 
 