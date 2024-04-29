ВРП розгляне скаргу на суддю Салая, який дозволив прослуховувати ексголову ОАСК Вовка, - Центр протидії корупції

Вища рада правосуддя розгляне скаргу на суддю Чернігівського апеляційного суду Геннадія Салая, який дозволив прослуховувати ексголову нині ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії корупції.

"Вовча зграя" намагається помститись судді, який дозволив прослушку кабінету голови ОАСК Вовка. Скаргу на суддю Чернігівського апеляційного суду Геннадія Салая подали одіозний адвокат Кравець разом з подругою Вовка, депутаткою від забороненої ОПЗЖ Славицькою", - йдеться в дописі.

Зазначається, що третя дисциплінарна палата ВРП відмовилася карати суддю Салая і встановила, що його рішення були в рамках закону.

Однак Кравець та Славицька не зупинились і оскаржили це рішення. Тепер ВРП вже у повному складі буде його переглядати.

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У ЦПК нагадують, що саме завдяки плівкам ОАСК "вдалось показати найгірші зразки "вовчого правосуддя" та всю гнилу суть "політичної проституції" керівництва суду". Та підкреслюють, що "без них точно не було б ліквідації ОАСК та американських санкцій на Вовка, якого ми тепер щотижня бачимо на лаві підсудних".

"Ми з партнерами ціною надзусиль добились перезавантаження старої ВРП, яка часто використовувалася для покарання суддів, що йшли проти покидьків у мантіях. Сподіваємось, новий склад ВРП не повторюватиме ці помилки і не копіюватиме найгірші практики своїх попередників", - пишуть в Центрі протидії корупції.

Що відомо про суддю Павла Вовка

Вовк - останній голова ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду Києва.

7 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати. Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.