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Палата ВРП внесла подання про звільнення ексголови ОАСК Вовка, - ЦПК

Суддю Окружного адміністративного суду Києва Вовка Павла тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Суддю та колишнього голову ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя за рішенням Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Палата продовжила розгляд справи після перерви, викликаної технічними проблемами.

Зазначається, що у засіданні взяв участь суддя ОАСК Федорчук, який дав покази проти судді Вовка. Він також впізнав голоси суддів ОАСК, які засвітились на плівках.

На думку доповідача у справі, члена ВРП Олега Кандзюби, поведінка судді Вовка порочить звання судді та підриває довіру до судової влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВРП розгляне скаргу на суддю Салая, який дозволив прослуховувати ексголову ОАСК Вовка, - Центр протидії корупції

"Справа щодо Вовка - один з ключових маркерів успішності судової реформи. Бо ОАСК і "вовча зграя" - це символи корупції і договорняків, тому їм не місце у судовій системі", - зазначили в ЦПК. 

У пресслужбі Вищої ради правосуддя додали, що Вовк залишатиметься відстороненим від здійснення правосуддя до ухвалення ВРП рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Що відомо про суддю Павла Вовка

Павло Вовк - останній голова ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду Києва.

7 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.

У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати. Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

Читайте також: Суддя Вовк не може працювати у Верховному Суді, - ВККС

Автор: 

Вища рада правосуддя (582) Вовк Павло (300) Центр протидії корупції (265) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+17
Цей нгегідник обікрав бюджет України на мільярди гривен завдяки своїм неправомірних рішень на користь олігархів і він досі на волі, до речі він не працює вже 3 роки і отримує виплати від держави до 300 тисяч гривень на місяць і це під час війни.
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13.11.2024 18:38
+13
Так і за 5 років свого президенства Найвєлічайший і одноосібний лідер всесвіту Боневтік Потужний не домігся звільнити кацапського агента і слугу яника, а заодно"слуг".
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13.11.2024 18:38
+5
А Татаров з тупимсобачімротом дав добро?
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13.11.2024 18:39
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Так і за 5 років свого президенства Найвєлічайший і одноосібний лідер всесвіту Боневтік Потужний не домігся звільнити кацапського агента і слугу яника, а заодно"слуг".
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13.11.2024 18:38 Відповісти
Цей нгегідник обікрав бюджет України на мільярди гривен завдяки своїм неправомірних рішень на користь олігархів і він досі на волі, до речі він не працює вже 3 роки і отримує виплати від держави до 300 тисяч гривень на місяць і це під час війни.
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13.11.2024 18:38 Відповісти
А хто і коли призначив цього негідника головою? І ще питання - може СБУ допитає Вовка на тему ТЕЛЕФОНООГО ПРАВА. Ох і цікава буде інфа - і це вже боротьба с корупціею яку вимагає від України ЕС І США
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13.11.2024 18:57 Відповісти
Народився 7 липня 1978 року в місті Краматорську. Батько - В'ячеслав Зонтов - помер, коли Павлові був 1 рік. Мама -Зінаїда Зонтова -працювала на заводі. Брат - Юрій Зонтов.
З 2010 року - голова Окружного адміністративного суду міста Києва. У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила П. Вовка на посаду голови ОАСК. Якщо я не помиляюся, то в 2010 році президентом був зек-яник.
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13.11.2024 19:03 Відповісти
Тобто 13 років він був слухняним вінтиком влади?
Цікаво підняти усі справи і рішення по ним. Тобто зробити аудит .
Україна таким чином може боротися з корупціею
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13.11.2024 19:11 Відповісти
Так. Але тільки у Боневтіка є всі важелі викинути його із суда і притягнути до відповідальності, бо такої влади не було у жодного президента. Але він цього не робить, бо сьогодні всі слуги "ригів" служать "слугам".
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13.11.2024 19:14 Відповісти
А Татаров з тупимсобачімротом дав добро?
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13.11.2024 18:39 Відповісти
Татаров потім буде на о.Піткерн пластичну операцію робити щоб його українці не знайшли.
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13.11.2024 19:38 Відповісти
Це було потужно! Так переможемо!
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13.11.2024 18:41 Відповісти
А платню получав. Чи не так?
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13.11.2024 18:50 Відповісти
А Вовк інвалід і пенсіонер
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13.11.2024 18:52 Відповісти
Цікаво, а чи відминили оті "замовні рішення"? Чи там заплпчено, відмінити не мож.
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13.11.2024 18:55 Відповісти
Мені паша вовк штірліца нагадує; скільки його не викривай та не звільняй, він як Сфінкс...
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13.11.2024 18:56 Відповісти
Так він усім можновладцям рішення штампував
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13.11.2024 18:58 Відповісти
Таки прикольний наш ЦЕНЗОР.НЕТ; сьогодні зранку вже був під "новим" ніком з реєстрацією 13.11.24, а зара знов під старим ніком... навіть зрадіти не встиг.
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13.11.2024 19:08 Відповісти
Пане Степане, ФЕНІКС
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14.11.2024 20:37 Відповісти
Точно, обмовився. Дякую!
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14.11.2024 21:18 Відповісти
Вони мали технічні проблеми, світлa напевно не було, от і звільнили тільки зараз.
Ось же суки брехливі.
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13.11.2024 18:59 Відповісти
не пройшло й 3 років
мабудь також інвалід..
Тепер послом в США призначать
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13.11.2024 19:06 Відповісти
Нє, вовк не дуже сексапільний для посла.
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13.11.2024 19:10 Відповісти
Цей вовчара воду мутить ще за часів петуховича. Він шо непотопляємий?! Чи владу просто обслуговує?
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13.11.2024 19:08 Відповісти
Читайте Марію Софію Дуґлас.
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13.11.2024 19:11 Відповісти
Невже раніше це не можна було зробити?
Навіщо його тримали 8 років ,?
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13.11.2024 19:34 Відповісти
І це все? А шкуру чого не здерли?!
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13.11.2024 19:35 Відповісти
В Україні нема незалежної системи правосуддя.... І ніхто не збирається реформувати це бл****во !!!
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13.11.2024 19:51 Відповісти
Найвелічніший своїх риг і агентів фсб не здає ще й зарплатню сотні тисяч платить
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13.11.2024 19:54 Відповісти
За чий рахунок цій особі в період відсторонення від служби виплачується зарплата? Хто відповість за "базар"?
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13.11.2024 22:51 Відповісти
Це не суддя Вовк - це обличчя,діагноз,сублімація усієї судової влади в Україні. Окрім того - показник потакання ОП таким мерзотникам та критична залежність від них....Немає слів...Третій рік,а воно ще суддя! Ау Зеленський!!
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14.11.2024 04:52 Відповісти
Вже з 22 року ведеться якесь розслідування проти судді-мафіозі. Скільки років, а може десятиліть, ще потрібно щоб слідчі довели цю справу до логічного кінця.
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05.12.2024 12:42 Відповісти
 
 