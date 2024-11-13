Палата ВРП внесла подання про звільнення ексголови ОАСК Вовка, - ЦПК

Суддю та колишнього голову ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя за рішенням Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Палата продовжила розгляд справи після перерви, викликаної технічними проблемами.

Зазначається, що у засіданні взяв участь суддя ОАСК Федорчук, який дав покази проти судді Вовка. Він також впізнав голоси суддів ОАСК, які засвітились на плівках.

На думку доповідача у справі, члена ВРП Олега Кандзюби, поведінка судді Вовка порочить звання судді та підриває довіру до судової влади.

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"Справа щодо Вовка - один з ключових маркерів успішності судової реформи. Бо ОАСК і "вовча зграя" - це символи корупції і договорняків, тому їм не місце у судовій системі", - зазначили в ЦПК.

У пресслужбі Вищої ради правосуддя додали, що Вовк залишатиметься відстороненим від здійснення правосуддя до ухвалення ВРП рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Що відомо про суддю Павла Вовка

Павло Вовк - останній голова ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду Києва.

7 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.

У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати. Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

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