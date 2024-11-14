В Украине в ТЦК во всех регионах сейчас работает 36 тысяч человек, - Минобороны

В ТЦК в Украине работает 36 тысяч человек. Среди них почти 7 тысяч - гражданские. Также в ТЦК насчитывается около 3 тысяч женщин. А среди военных, которые там работают, есть ограниченно годные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 14 ноября.

"В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти 7 тысяч - это гражданские. Также среди военных есть ограниченно годные, немало таких людей. Есть около 3 тысяч женщин", - ответил Лазуткин на вопрос ведущего.

Также читайте: "Устал, извините": В Киеве работник ТЦК Воеводин пытался покончить с собой выстрелом в голову, - СМИ

Что этому предшествовало?

Напомним, накануне председатель ВСК Рады по вопросам проблем военных и нардеп Юлия Яцык заявила: "Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад".

В то же время представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что из работников ТЦК создать бригады невозможно.