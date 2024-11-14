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В Украине в ТЦК во всех регионах сейчас работает 36 тысяч человек, - Минобороны

Скільки людей працює в ТЦК

В ТЦК в Украине работает 36 тысяч человек. Среди них почти 7 тысяч - гражданские. Также в ТЦК насчитывается около 3 тысяч женщин. А среди военных, которые там работают, есть ограниченно годные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 14 ноября.

"В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти 7 тысяч - это гражданские. Также среди военных есть ограниченно годные, немало таких людей. Есть около 3 тысяч женщин", - ответил Лазуткин на вопрос ведущего.

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Что этому предшествовало?

Напомним, накануне председатель ВСК Рады по вопросам проблем военных и нардеп Юлия Яцык заявила: "Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад".

В то же время представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что из работников ТЦК создать бригады невозможно.

Автор: 

Минобороны (9306) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+25
У ТЦК в Україні працює 36 тисяч людей Джерело:

А в прикомандированих до ТЦК ротах охорони скільки людей "працює?"
А якщо порахувати також так звані "групи сприяння роботі ТЦК", тобто цивільних тітушок?

То скільки гицелів, які гасають вулицями, як навіжені, буде?
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14.11.2024 14:04
+21
Як знімати на відео безчинства тецека - то це перешкоджання збройним силам України.
Як мобілізувати тецека - то це цивільні обмежено придатні жінки без бойового досвіду.
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14.11.2024 14:44
+14
А жінки не могли б повістки роздавати? - не такі вони и важкі шоб чоловіків залучати
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14.11.2024 13:42
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Правила форума Совет форумчан
ми знаємо своїх...обмежено придатних..
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14.11.2024 13:39 Ответить
Особливо після того, як рада вирішила не демобілізувати обмежено придатних віком до 25 років. Це ж інше, як я зрозумів.
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14.11.2024 14:11 Ответить
ого! Грядёт усиление в ВСУ!
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14.11.2024 13:40 Ответить
и плюс мусорилы, но там закон надо принимать
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14.11.2024 13:42 Ответить
А чого про депутатів та їх армію з охорони, водіїв, секретарів, помічників не згадаєте?
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14.11.2024 13:47 Ответить
этих в первую очередь. Потому, что сейчас толку от них для Украины - 0.
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14.11.2024 14:05 Ответить
Ну то давайте! Їх всіх до призову! А самі, на курси української. Бо мова - то теж зброя.
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14.11.2024 14:09 Ответить
Як "професійно" ви всім роздали завдання, а самі що робитимете?
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14.11.2024 14:46 Ответить
Роздаю завдання - ви ж проФФеССійно самі визначили.

А, можу тільки побажати вам тих самих причин, з яких я на форумі, а не на фронті. По повній програмі, зі всіма наслідками. Щиро бажаю, марсіанине.
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14.11.2024 14:50 Ответить
Про Національну поліцію || від 02.07.2015р. - № 580-VIII(редакція 16.08.2024р.)
Стаття 24. Додаткові повноваження поліції
2. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.
Про це чомусь забули. Зате пункт п'ятий цієї ж статті 24 поліцаї виконують аж бігом...
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14.11.2024 14:10 Ответить
За багацько !
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14.11.2024 13:41 Ответить
А жінки не могли б повістки роздавати? - не такі вони и важкі шоб чоловіків залучати
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14.11.2024 13:42 Ответить
Щоб жінок легше було послати? 😏
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14.11.2024 13:45 Ответить
Так поліція ж рядом
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14.11.2024 13:47 Ответить
В кожен ТЦК набрати по взводу базарних баб, - такі самі кого хочеш пошлють. І навіть покажуть, куди. )))

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14.11.2024 14:12 Ответить
Та ж розсилають поштою вже, ТЦК точно не потрібні)
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14.11.2024 14:47 Ответить
жінки не будуть повістки роздавати. ще вони не будуть вручати похоронки і носити гроби на похоронах загиблих воїнів.
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14.11.2024 13:46 Ответить
Цим займеться особисто Юля Яцик, впевнений що в неї все вийде…
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14.11.2024 14:02 Ответить
" .....носити гроби... " - Ну да - всіх мужиків на фронт - нехай тцкашки їбуть дівчат і носять гроби їхніх коханих.....
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14.11.2024 14:32 Ответить
чуєш, ********, ти не тцкашників образив, ти зводиш наклеп на жінок та дочок воїнів, які втратили свого чоловіка, батька, або брата. поганб чорнорота.
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14.11.2024 15:09 Ответить
тут ростролів відсотків 80-90.
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14.11.2024 15:35 Ответить
Ростролів - ростролять. Негайно!

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14.11.2024 16:15 Ответить
Що ***** - правда око ріже???? Чоловіків по бусифікували усіх по селах, ще живих по півроку - року, або більше не відпускають додому, деякі погинули за Україну.... Думаєш, що усі жінки будуть до смерті ні-ні??????
Недавно перекрили одне село твої сучки і вивезли всіх мужиків..... Ти це виправдовуєш??????
Так кого ти, ****, захищаєш????????
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14.11.2024 16:10 Ответить
Так начебто поштарів залучили..
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14.11.2024 13:48 Ответить
По поштарських повістках не идуть - наші люди ******* з рук в руки - очі в очі
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14.11.2024 13:54 Ответить
Розшук, примусовий привід, полігон. Алгоритм створений. Не потребує ні жінок, ні чоловіків військовослужбовців в таких кількостях. Є достатньо поліції для цього.
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14.11.2024 14:01 Ответить
А у полиции другой работодатель, никак не военные, а государство. А вот их самих надо отправлять. Это бестолочи, их не изменило не переименование, ничего их не учит. Только на 0!
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14.11.2024 14:07 Ответить
а ты игорчик такой смелый в Чехии сидя!?
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14.11.2024 14:17 Ответить
Я пояснив чому можна обійтись в рази меншою кількістю військовослужбовців. Система може працювати ефективно, але не працює. Бо комусь потрібні тилові посади в тцк. Бо нікому серед чиновників не потрібна ефективність.
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14.11.2024 14:26 Ответить
От тільки нікому твої пояснення не потрібні. Хіба що ти проявиш патріотизм і нарешті приїдеш робити те, про що тут пишеш.

Чи не приїдеш?
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14.11.2024 14:49 Ответить
А навіщо йому кудись " їхати"? Він, сидячи в Луганьську і так для тих місць добре заробляє.
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14.11.2024 15:37 Ответить
А чому ви за всіх розписуєтесь і роздаєте якісь абсурдні поради?
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14.11.2024 17:30 Ответить
ООО, ти навіть не розумієшь який коллапс це спричинить.
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14.11.2024 14:43 Ответить
Військовослужбовці тцк не мають права затримувати людей. А вони це роблять. Я ж вказую, що це порушення закону. Цим мають займатись поліцейські. Яким боком тут колапс?
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14.11.2024 17:28 Ответить
Просто поцікавтесь процедурою розшуку і решти тягомоти з судовими рішеннями. Я вже мовчу що поліцейкі яким і так гемору хватає просто будуть штабелювати все в папочки.
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14.11.2024 17:38 Ответить
Отже потрібно змінювати закон. А інакше протизаконні дії з боку тцк продовжуватимуться.
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14.11.2024 18:35 Ответить
Це не в законі справа. А в механізмі. Це просто паралізує суди і поліцію. І в результаті буде як завжди, закриватимуть очі і для виду імітуватимуть діяльність.
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15.11.2024 01:51 Ответить
Через деякі обставини, в поштарки є мій номер телефону. Тому син отримує повістки й носить документи, що підтверджують його відстрочку.

Відразу скажу - через мене, а не роботу.
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14.11.2024 14:06 Ответить
Депутате Яцик, навіщо так лякати поважних багатіїв з ТЦК? Ще звільняться почнуть. Чи непридадність оформляти...
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14.11.2024 13:51 Ответить
І майже всі ''групові інваліди''
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14.11.2024 13:59 Ответить
а ще тут "працює" з пару десятків ботів тцк
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14.11.2024 14:02 Ответить
У ТЦК в Україні працює 36 тисяч людей Джерело:

А в прикомандированих до ТЦК ротах охорони скільки людей "працює?"
А якщо порахувати також так звані "групи сприяння роботі ТЦК", тобто цивільних тітушок?

То скільки гицелів, які гасають вулицями, як навіжені, буде?
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14.11.2024 14:04 Ответить
А розумово відсталих, яких теж направляють "працювати" в ТЦК, порахували?
Одні інваліди, та альтернативно обдаровані.

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14.11.2024 14:20 Ответить
Сказали 10 бригад, значить 10. Питання закрите. Тих хто працював на поверхах вище другого, навчити пілотуванню F-16.
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14.11.2024 14:04 Ответить
Як знімати на відео безчинства тецека - то це перешкоджання збройним силам України.
Як мобілізувати тецека - то це цивільні обмежено придатні жінки без бойового досвіду.
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14.11.2024 14:44 Ответить
А щоб мені не було страшно,то хай спереду тцкуни с поліцаями штурмують,обіцяю їх прикрити з дшк,і міни заодно прорідять.
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14.11.2024 15:18 Ответить
Так злякалися, що відразу державну таємницю видали про кількість працівників тцк. Куди СБУ дивиться?
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14.11.2024 15:04 Ответить
от вам 5-6 полных бригад и ментов тысяч 200, еще 40 бригад. И все мотивованы, все любят родину за зарплату. А если еще прокуроров добавить, те родину любят за зарплату, инвалидность и пенсию. Есть тока одна праблема. путлер может больше им заплатить и они на его сторону перебегут. то у меня такое ощущение шо им все равно какому режиму служить, абы зарплата была, работа не грязная и пенсия хорошая.
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14.11.2024 15:14 Ответить
Військові не "працюють", військові "служать."
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14.11.2024 15:24 Ответить
Якщо тцкашники "працюють", а не служать, то нехай з цих "працівників" хоча б військову форму знімуть. А то зробили з ТЦК чи то гестапо, чи то опричнину Івана Грозного.
Або дайте їм окрему чорну форму, собачі голови, і мітли, - щоб кусати ворогів Зеленського, і вимітати ворогів Зеленського. Принаймні, їх будуть відрізняти від військових.

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14.11.2024 15:55 Ответить
Ціле осув виходить.
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14.11.2024 15:24 Ответить
🤣🤣🤣 36 тисяч, серйозно? Хтось в це вірить?
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14.11.2024 16:55 Ответить
 
 