В Украине в ТЦК во всех регионах сейчас работает 36 тысяч человек, - Минобороны
В ТЦК в Украине работает 36 тысяч человек. Среди них почти 7 тысяч - гражданские. Также в ТЦК насчитывается около 3 тысяч женщин. А среди военных, которые там работают, есть ограниченно годные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 14 ноября.
"В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти 7 тысяч - это гражданские. Также среди военных есть ограниченно годные, немало таких людей. Есть около 3 тысяч женщин", - ответил Лазуткин на вопрос ведущего.
Что этому предшествовало?
Напомним, накануне председатель ВСК Рады по вопросам проблем военных и нардеп Юлия Яцык заявила: "Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад".
В то же время представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что из работников ТЦК создать бригады невозможно.
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А, можу тільки побажати вам тих самих причин, з яких я на форумі, а не на фронті. По повній програмі, зі всіма наслідками. Щиро бажаю, марсіанине.
Стаття 24. Додаткові повноваження поліції
2. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.
Про це чомусь забули. Зате пункт п'ятий цієї ж статті 24 поліцаї виконують аж бігом...
Недавно перекрили одне село твої сучки і вивезли всіх мужиків..... Ти це виправдовуєш??????
Так кого ти, ****, захищаєш????????
Чи не приїдеш?
Відразу скажу - через мене, а не роботу.
А в прикомандированих до ТЦК ротах охорони скільки людей "працює?"
А якщо порахувати також так звані "групи сприяння роботі ТЦК", тобто цивільних тітушок?
То скільки гицелів, які гасають вулицями, як навіжені, буде?
Одні інваліди, та альтернативно обдаровані.
Як мобілізувати тецека - то це цивільні обмежено придатні жінки без бойового досвіду.
Або дайте їм окрему чорну форму, собачі голови, і мітли, - щоб кусати ворогів Зеленського, і вимітати ворогів Зеленського. Принаймні, їх будуть відрізняти від військових.