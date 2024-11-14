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Словакия хочет продолжения исключения из нефтяного эмбарго против России: "РФ была для нас надежным партнером"

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто вітає міністра закордонних справ Словаччини Юрія Бланара у своєму офісі у Будапешті, Угорщина, 14 листопада 2024 року

Словакия планирует провести переговоры с Европейским Союзом о продлении срока действия исключений из санкций в отношении российской нефти.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Будапеште после встречи Бланара с венгерским коллегой Петером Сийярто.

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Исключение, срок действия которого истекает 5 декабря, позволяет единственному нефтеперерабатывающему заводу в Словакии - Slovnaft (принадлежит венгерской группе MOL) - экспортировать нефтепродукты, изготовленные из российской нефти, в Чехию. Без этого разрешения Словакия сможет производить продукцию только для внутреннего рынка.

"Мы абсолютно открыто говорим, что Российская Федерация была для нас надежным партнером. У нас никогда не было проблем, чтобы Российская Федерация не выполняла своих контрактов и поставок. Или это ядерное топливо, или газ, или нефть", - заявил глава МИД Словакии.

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"Будут огромные последствия", если Slovnaft не сможет перерабатывать российскую нефть, сказал Бланар после встречи с Сийярто.

Автор: 

нефть (1917) россия (95418) Словакия (976) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+15
Так і Третій Рейх з Гітлером були комусь надійним партнером.

Зараз згадаю кому...
А!!!! Тій же Угорщині та Словаччині.
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14.11.2024 18:52
+11
От нічого страшного, кацапія лише затіяла велику війну у Європі, війну на знищення України та українців, коїть воєнні злочини та співпрацює з терористами..., головне що воно "надійний партнер"...
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14.11.2024 18:40
+8
Та хєр Вам!
Словакія хоче разом із угорської компанією МОЛ спонсорувати вбивство Українців?
Чекаємо на реакцію нашого Президента!
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14.11.2024 18:42
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14.11.2024 18:38 Ответить
а ще надійнішим рашка була агресором для Європи

покацаплені курви !
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14.11.2024 19:21 Ответить
Друг нашего врага...
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14.11.2024 18:40 Ответить
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14.11.2024 18:40 Ответить
От нічого страшного, кацапія лише затіяла велику війну у Європі, війну на знищення України та українців, коїть воєнні злочини та співпрацює з терористами..., головне що воно "надійний партнер"...
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14.11.2024 18:40 Ответить
Та хєр Вам!
Словакія хоче разом із угорської компанією МОЛ спонсорувати вбивство Українців?
Чекаємо на реакцію нашого Президента!
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14.11.2024 18:42 Ответить
Нагадати по території якої країни проходить труба до словаків?
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14.11.2024 19:02 Ответить
Пісікуріну їм, а не продовження транзиту.
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14.11.2024 18:45 Ответить
підождіть.
тут на цензорі, форсують тему, що нафта йде у словачину та угорщину.
типу, єрмачина порєшал.
то, це дійсно так?
що, якісь надра комусь віддали, типу азербайджану?
такнєнєн.
то, що зе!поц запропонував наші надра піндосам, то я тільки, за! але ж хочеться знати, що з цього буде мати василь з холодця та христя з грушки?
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14.11.2024 18:48 Ответить
нафту качають луйкойн порішав з ЕрЗе.
титан віддали фунтам з Азербайджану, ціна питання трохи більше 100млн евро
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14.11.2024 19:09 Ответить
Не ляпай все до кучі, титан віддав Вітя Єнакієвський, проте в тебе як по Гебельсу - брехня з вкрапленням правди заходе аж бігом.
Транзит, це довгострокові угоди які підписуюються між державами, а не мордами які стоять на чолі. Термін дії сплинув і в подальшому про пролонгацію угоди мова не йдеться.
До чого тут зелені чи шоколадні, нафтопровід "Дружба" ні хто не чіпав (навіть кацапи в лугандонії) поки діяла угода.
І що таке Словаччина?
Є Словакія і Словенія.
Дати по морді і дати в морду - як не крути одна і та сама дія.
Дати по жопі і дати в жопу - з'являються "нюанси".
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14.11.2024 20:07 Ответить
о ботня подоляківська підїхала, віразу відчувається тут і гебелсь і перекручування і чіпляння до слів.
почитай новини на цензорі про трубу-Лукойл-мадярів-словаків, для дебілів укладені НОВІ КОНТРАКТИ.
І ще питання, навіщо пиняти на поганих сусідів, якщо сам качаєш їм нафту, але це вже зовсім інша річ.
Мені пофігу хто там був тіньовим "бенефіціаром" Вітя Коломой чи фірташ, для ДЕБІЛА ОГКХ продавав на ТОРГАХ фонд держмайна.
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14.11.2024 20:45 Ответить
на бот подивись на розслідування бігусят чи Геббельсят якраз по ОГКЗ. саме цікаве це висновок.
"Вкрали 10 МІЛЬЯРДІВ і втекли: аферисти з Фонду Держмайна розкошують за кордоном"
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14.11.2024 21:30 Ответить
Будете через Бразилію кацапську нафту возити.
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14.11.2024 18:48 Ответить
та качають нашою трубою, і обидва агрессора довольні і щасливі і мають гроші на ракети. тільки Україні від цього постійні обстріли. то що то в нас за влада?
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14.11.2024 18:50 Ответить
А Ви не задавались питанням-звідки в нас пальне(соляра і бензин) для ЗСУ
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14.11.2024 20:05 Ответить
а ви свідок допомоги пальним від словаччини? ))) вважаю це лажою, достатньо подивитись споживання Словаччини та "вхід" на трубі.
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14.11.2024 20:54 Ответить
Спитайте в ЗСУ
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14.11.2024 21:20 Ответить
Так і Третій Рейх з Гітлером були комусь надійним партнером.

Зараз згадаю кому...
А!!!! Тій же Угорщині та Словаччині.
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14.11.2024 18:52 Ответить
чехословаки були захоплені німцями, але справно постачали військову продукцію фронту це так,
мадяри же були гіршими тварями ніж зондеркоманди сс, пощастило уйобкам що тільки втратою територій за це розплатились..
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14.11.2024 19:12 Ответить
Буя в сраку, так щоб голова не хиталась.
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14.11.2024 18:53 Ответить
vengri odni i poslednix mest zanimajet po srednej zarplati i minimalka vo vsiom Evrosojuze,tolko Bolgariju poka ecio obgoniajet,a sebia vobrazajet kak cut ne glavnyje Evrosojuze.U nix myslenije malo sto izmenilos kak bylo pri ruskoj okupaciji
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14.11.2024 18:55 Ответить
Словаччина хоче продовження винятку з нафтового ембарго проти Росії: "РФ була для нас надійним партнером" Джерело:

Значить, Словаччина "готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с)

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14.11.2024 18:59 Ответить
Сдохніть тварюки Слобаки !
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14.11.2024 19:11 Ответить
Сколько времени им дало ЕС на то чтобы перестроиться? Не смогли или не захотели? Пока в Европе начинают говорить про переформатирование на собственные силы, некоторые прогибаються раком под китай и парашу еще сильнее!
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14.11.2024 19:17 Ответить
цілком можливо вони технічно не можуть перейти на іншу нафту, адже якщо використовують парашинську з високим вмістом сірки, то їм потріно буде шукати десь по світу таку саму, наприклад з Канади, або переобладнувати заводи під інший тип нафти, воно їм потрібно? всіж розуміють що як тільки війна закінчиться всі спокійно повернуться за торгівлю з парашниками.
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14.11.2024 20:52 Ответить
Словаччина хоче продовження винятку з нафтового ембарго проти росії = Словаччина хоче продовження агресії росії.
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14.11.2024 19:38 Ответить
Оборвать нефтяную и газовую сиськи раzziйские, которые сосут орбанята и фицушки, и их возражения пойдут по курсу намасковского "ваеннага корабля"
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14.11.2024 20:44 Ответить
не все там такие ******,есть и разумные люди такие как тот мужик который стрелял в рашистского иуду фицо но не добил его.
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14.11.2024 21:25 Ответить
 
 