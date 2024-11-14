Словакия хочет продолжения исключения из нефтяного эмбарго против России: "РФ была для нас надежным партнером"

Словакия планирует провести переговоры с Европейским Союзом о продлении срока действия исключений из санкций в отношении российской нефти.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Будапеште после встречи Бланара с венгерским коллегой Петером Сийярто.

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Исключение, срок действия которого истекает 5 декабря, позволяет единственному нефтеперерабатывающему заводу в Словакии - Slovnaft (принадлежит венгерской группе MOL) - экспортировать нефтепродукты, изготовленные из российской нефти, в Чехию. Без этого разрешения Словакия сможет производить продукцию только для внутреннего рынка.

"Мы абсолютно открыто говорим, что Российская Федерация была для нас надежным партнером. У нас никогда не было проблем, чтобы Российская Федерация не выполняла своих контрактов и поставок. Или это ядерное топливо, или газ, или нефть", - заявил глава МИД Словакии.

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"Будут огромные последствия", если Slovnaft не сможет перерабатывать российскую нефть, сказал Бланар после встречи с Сийярто.