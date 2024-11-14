Словакия хочет продолжения исключения из нефтяного эмбарго против России: "РФ была для нас надежным партнером"
Словакия планирует провести переговоры с Европейским Союзом о продлении срока действия исключений из санкций в отношении российской нефти.
Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Заявление прозвучало на пресс-конференции в Будапеште после встречи Бланара с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Исключение, срок действия которого истекает 5 декабря, позволяет единственному нефтеперерабатывающему заводу в Словакии - Slovnaft (принадлежит венгерской группе MOL) - экспортировать нефтепродукты, изготовленные из российской нефти, в Чехию. Без этого разрешения Словакия сможет производить продукцию только для внутреннего рынка.
"Мы абсолютно открыто говорим, что Российская Федерация была для нас надежным партнером. У нас никогда не было проблем, чтобы Российская Федерация не выполняла своих контрактов и поставок. Или это ядерное топливо, или газ, или нефть", - заявил глава МИД Словакии.
"Будут огромные последствия", если Slovnaft не сможет перерабатывать российскую нефть, сказал Бланар после встречи с Сийярто.
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покацаплені курви !
Словакія хоче разом із угорської компанією МОЛ спонсорувати вбивство Українців?
Чекаємо на реакцію нашого Президента!
тут на цензорі, форсують тему, що нафта йде у словачину та угорщину.
типу, єрмачина порєшал.
то, це дійсно так?
що, якісь надра комусь віддали, типу азербайджану?
такнєнєн.
то, що зе!поц запропонував наші надра піндосам, то я тільки, за! але ж хочеться знати, що з цього буде мати василь з холодця та христя з грушки?
титан віддали фунтам з Азербайджану, ціна питання трохи більше 100млн евро
Транзит, це довгострокові угоди які підписуюються між державами, а не мордами які стоять на чолі. Термін дії сплинув і в подальшому про пролонгацію угоди мова не йдеться.
До чого тут зелені чи шоколадні, нафтопровід "Дружба" ні хто не чіпав (навіть кацапи в лугандонії) поки діяла угода.
І що таке Словаччина?
Є Словакія і Словенія.
Дати по морді і дати в морду - як не крути одна і та сама дія.
Дати по жопі і дати в жопу - з'являються "нюанси".
почитай новини на цензорі про трубу-Лукойл-мадярів-словаків, для дебілів укладені НОВІ КОНТРАКТИ.
І ще питання, навіщо пиняти на поганих сусідів, якщо сам качаєш їм нафту, але це вже зовсім інша річ.
Мені пофігу хто там був тіньовим "бенефіціаром" Вітя Коломой чи фірташ, для ДЕБІЛА ОГКХ продавав на ТОРГАХ фонд держмайна.
"Вкрали 10 МІЛЬЯРДІВ і втекли: аферисти з Фонду Держмайна розкошують за кордоном"
Зараз згадаю кому...
А!!!! Тій же Угорщині та Словаччині.
мадяри же були гіршими тварями ніж зондеркоманди сс, пощастило уйобкам що тільки втратою територій за це розплатились..
Значить, Словаччина "готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с)