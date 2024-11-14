Словаччина хоче продовження винятку з нафтового ембарго проти Росії: "РФ була для нас надійним партнером"
Словаччина планує провести переговори з Європейським Союзом про продовження терміну дії винятків із санкцій щодо російської нафти.
Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Заява прозвучала на пресконференції в Будапешті після зустрічі Бланара з угорським колегою Петером Сійярто.
Виняток, термін дії якого спливає 5 грудня, дозволяє єдиному нафтопереробному заводу у Словаччині – Slovnaft (належить угорській групі MOL) – експортувати нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, до Чехії. Без цього дозволу Словаччина зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.
"Ми абсолютно відкрито говоримо, що Російська Федерація була для нас надійним партнером. У нас ніколи не було проблем, щоб Російська Федерація не виконувала своїх контрактів та постачань. Чи це ядерне паливо, чи газ, чи нафта", – заявив глава МЗС Словаччини.
"Будуть величезні наслідки", якщо Slovnaft не зможе переробляти російську нафту, сказав Бланар після зустрічі з Сійярто.
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покацаплені курви !
Словакія хоче разом із угорської компанією МОЛ спонсорувати вбивство Українців?
Чекаємо на реакцію нашого Президента!
тут на цензорі, форсують тему, що нафта йде у словачину та угорщину.
типу, єрмачина порєшал.
то, це дійсно так?
що, якісь надра комусь віддали, типу азербайджану?
такнєнєн.
то, що зе!поц запропонував наші надра піндосам, то я тільки, за! але ж хочеться знати, що з цього буде мати василь з холодця та христя з грушки?
титан віддали фунтам з Азербайджану, ціна питання трохи більше 100млн евро
Транзит, це довгострокові угоди які підписуюються між державами, а не мордами які стоять на чолі. Термін дії сплинув і в подальшому про пролонгацію угоди мова не йдеться.
До чого тут зелені чи шоколадні, нафтопровід "Дружба" ні хто не чіпав (навіть кацапи в лугандонії) поки діяла угода.
І що таке Словаччина?
Є Словакія і Словенія.
Дати по морді і дати в морду - як не крути одна і та сама дія.
Дати по жопі і дати в жопу - з'являються "нюанси".
почитай новини на цензорі про трубу-Лукойл-мадярів-словаків, для дебілів укладені НОВІ КОНТРАКТИ.
І ще питання, навіщо пиняти на поганих сусідів, якщо сам качаєш їм нафту, але це вже зовсім інша річ.
Мені пофігу хто там був тіньовим "бенефіціаром" Вітя Коломой чи фірташ, для ДЕБІЛА ОГКХ продавав на ТОРГАХ фонд держмайна.
"Вкрали 10 МІЛЬЯРДІВ і втекли: аферисти з Фонду Держмайна розкошують за кордоном"
Зараз згадаю кому...
А!!!! Тій же Угорщині та Словаччині.
мадяри же були гіршими тварями ніж зондеркоманди сс, пощастило уйобкам що тільки втратою територій за це розплатились..
Значить, Словаччина "готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с)