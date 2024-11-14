Словаччина хоче продовження винятку з нафтового ембарго проти Росії: "РФ була для нас надійним партнером"

Словаччина планує провести переговори з Європейським Союзом про продовження терміну дії винятків із санкцій щодо російської нафти.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Заява прозвучала на пресконференції в Будапешті після зустрічі Бланара з угорським колегою Петером Сійярто.

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Виняток, термін дії якого спливає 5 грудня, дозволяє єдиному нафтопереробному заводу у Словаччині – Slovnaft (належить угорській групі MOL) – експортувати нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, до Чехії. Без цього дозволу Словаччина зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.

"Ми абсолютно відкрито говоримо, що Російська Федерація була для нас надійним партнером. У нас ніколи не було проблем, щоб Російська Федерація не виконувала своїх контрактів та постачань. Чи це ядерне паливо, чи газ, чи нафта", – заявив глава МЗС Словаччини.

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"Будуть величезні наслідки", якщо Slovnaft не зможе переробляти російську нафту, сказав Бланар після зустрічі з Сійярто.