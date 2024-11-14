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Словаччина хоче продовження винятку з нафтового ембарго проти Росії: "РФ була для нас надійним партнером"

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто вітає міністра закордонних справ Словаччини Юрія Бланара у своєму офісі у Будапешті, Угорщина, 14 листопада 2024 року

Словаччина планує провести переговори з Європейським Союзом про продовження терміну дії винятків із санкцій щодо російської нафти.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Заява прозвучала на пресконференції в Будапешті після зустрічі Бланара з угорським колегою Петером Сійярто.

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Виняток, термін дії якого спливає 5 грудня, дозволяє єдиному нафтопереробному заводу у Словаччині – Slovnaft (належить угорській групі MOL) – експортувати нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, до Чехії. Без цього дозволу Словаччина зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.

"Ми абсолютно відкрито говоримо, що Російська Федерація була для нас надійним партнером. У нас ніколи не було проблем, щоб Російська Федерація не виконувала своїх контрактів та постачань. Чи це ядерне паливо, чи газ, чи нафта", – заявив глава МЗС Словаччини.

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"Будуть величезні наслідки", якщо Slovnaft не зможе переробляти російську нафту, сказав Бланар після зустрічі з Сійярто.

Автор: 

нафта (5496) росія (65010) Словаччина (1098) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+15
Так і Третій Рейх з Гітлером були комусь надійним партнером.

Зараз згадаю кому...
А!!!! Тій же Угорщині та Словаччині.
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14.11.2024 18:52
+11
От нічого страшного, кацапія лише затіяла велику війну у Європі, війну на знищення України та українців, коїть воєнні злочини та співпрацює з терористами..., головне що воно "надійний партнер"...
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14.11.2024 18:40
+8
Та хєр Вам!
Словакія хоче разом із угорської компанією МОЛ спонсорувати вбивство Українців?
Чекаємо на реакцію нашого Президента!
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14.11.2024 18:42
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14.11.2024 18:38 Відповісти
а ще надійнішим рашка була агресором для Європи

покацаплені курви !
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14.11.2024 19:21 Відповісти
Друг нашего врага...
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14.11.2024 18:40 Відповісти
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14.11.2024 18:40 Відповісти
От нічого страшного, кацапія лише затіяла велику війну у Європі, війну на знищення України та українців, коїть воєнні злочини та співпрацює з терористами..., головне що воно "надійний партнер"...
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14.11.2024 18:40 Відповісти
Та хєр Вам!
Словакія хоче разом із угорської компанією МОЛ спонсорувати вбивство Українців?
Чекаємо на реакцію нашого Президента!
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14.11.2024 18:42 Відповісти
Нагадати по території якої країни проходить труба до словаків?
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14.11.2024 19:02 Відповісти
Пісікуріну їм, а не продовження транзиту.
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14.11.2024 18:45 Відповісти
підождіть.
тут на цензорі, форсують тему, що нафта йде у словачину та угорщину.
типу, єрмачина порєшал.
то, це дійсно так?
що, якісь надра комусь віддали, типу азербайджану?
такнєнєн.
то, що зе!поц запропонував наші надра піндосам, то я тільки, за! але ж хочеться знати, що з цього буде мати василь з холодця та христя з грушки?
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14.11.2024 18:48 Відповісти
нафту качають луйкойн порішав з ЕрЗе.
титан віддали фунтам з Азербайджану, ціна питання трохи більше 100млн евро
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14.11.2024 19:09 Відповісти
Не ляпай все до кучі, титан віддав Вітя Єнакієвський, проте в тебе як по Гебельсу - брехня з вкрапленням правди заходе аж бігом.
Транзит, це довгострокові угоди які підписуюються між державами, а не мордами які стоять на чолі. Термін дії сплинув і в подальшому про пролонгацію угоди мова не йдеться.
До чого тут зелені чи шоколадні, нафтопровід "Дружба" ні хто не чіпав (навіть кацапи в лугандонії) поки діяла угода.
І що таке Словаччина?
Є Словакія і Словенія.
Дати по морді і дати в морду - як не крути одна і та сама дія.
Дати по жопі і дати в жопу - з'являються "нюанси".
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14.11.2024 20:07 Відповісти
о ботня подоляківська підїхала, віразу відчувається тут і гебелсь і перекручування і чіпляння до слів.
почитай новини на цензорі про трубу-Лукойл-мадярів-словаків, для дебілів укладені НОВІ КОНТРАКТИ.
І ще питання, навіщо пиняти на поганих сусідів, якщо сам качаєш їм нафту, але це вже зовсім інша річ.
Мені пофігу хто там був тіньовим "бенефіціаром" Вітя Коломой чи фірташ, для ДЕБІЛА ОГКХ продавав на ТОРГАХ фонд держмайна.
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14.11.2024 20:45 Відповісти
на бот подивись на розслідування бігусят чи Геббельсят якраз по ОГКЗ. саме цікаве це висновок.
"Вкрали 10 МІЛЬЯРДІВ і втекли: аферисти з Фонду Держмайна розкошують за кордоном"
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14.11.2024 21:30 Відповісти
Будете через Бразилію кацапську нафту возити.
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14.11.2024 18:48 Відповісти
та качають нашою трубою, і обидва агрессора довольні і щасливі і мають гроші на ракети. тільки Україні від цього постійні обстріли. то що то в нас за влада?
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14.11.2024 18:50 Відповісти
А Ви не задавались питанням-звідки в нас пальне(соляра і бензин) для ЗСУ
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14.11.2024 20:05 Відповісти
а ви свідок допомоги пальним від словаччини? ))) вважаю це лажою, достатньо подивитись споживання Словаччини та "вхід" на трубі.
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14.11.2024 20:54 Відповісти
Спитайте в ЗСУ
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14.11.2024 21:20 Відповісти
Так і Третій Рейх з Гітлером були комусь надійним партнером.

Зараз згадаю кому...
А!!!! Тій же Угорщині та Словаччині.
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14.11.2024 18:52 Відповісти
чехословаки були захоплені німцями, але справно постачали військову продукцію фронту це так,
мадяри же були гіршими тварями ніж зондеркоманди сс, пощастило уйобкам що тільки втратою територій за це розплатились..
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14.11.2024 19:12 Відповісти
Буя в сраку, так щоб голова не хиталась.
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14.11.2024 18:53 Відповісти
vengri odni i poslednix mest zanimajet po srednej zarplati i minimalka vo vsiom Evrosojuze,tolko Bolgariju poka ecio obgoniajet,a sebia vobrazajet kak cut ne glavnyje Evrosojuze.U nix myslenije malo sto izmenilos kak bylo pri ruskoj okupaciji
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14.11.2024 18:55 Відповісти
Словаччина хоче продовження винятку з нафтового ембарго проти Росії: "РФ була для нас надійним партнером" Джерело:

Значить, Словаччина "готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с)

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14.11.2024 18:59 Відповісти
Сдохніть тварюки Слобаки !
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14.11.2024 19:11 Відповісти
Сколько времени им дало ЕС на то чтобы перестроиться? Не смогли или не захотели? Пока в Европе начинают говорить про переформатирование на собственные силы, некоторые прогибаються раком под китай и парашу еще сильнее!
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14.11.2024 19:17 Відповісти
цілком можливо вони технічно не можуть перейти на іншу нафту, адже якщо використовують парашинську з високим вмістом сірки, то їм потріно буде шукати десь по світу таку саму, наприклад з Канади, або переобладнувати заводи під інший тип нафти, воно їм потрібно? всіж розуміють що як тільки війна закінчиться всі спокійно повернуться за торгівлю з парашниками.
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14.11.2024 20:52 Відповісти
Словаччина хоче продовження винятку з нафтового ембарго проти росії = Словаччина хоче продовження агресії росії.
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14.11.2024 19:38 Відповісти
Оборвать нефтяную и газовую сиськи раzziйские, которые сосут орбанята и фицушки, и их возражения пойдут по курсу намасковского "ваеннага корабля"
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14.11.2024 20:44 Відповісти
не все там такие ******,есть и разумные люди такие как тот мужик который стрелял в рашистского иуду фицо но не добил его.
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14.11.2024 21:25 Відповісти
 
 