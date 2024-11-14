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Войска РФ 22 раза обстреляли Сумщину в течение дня

Наслідки обстрілів Сумщини 14 листопада (фото ілюстративне)

14 ноября россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 66 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Новослободская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов), минометов (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: осуществлен обстрел из АГС (7 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
  • Белопольская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады. Также сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
  • Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва) и минометов (6 взрывов).

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Автор: 

обстрел (26995) Сумская область (3029)


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Сумської ОВА відрвпортувала - може йти спати....
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14.11.2024 22:50 Ответить
 
 