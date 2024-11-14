Войска РФ 22 раза обстреляли Сумщину в течение дня

14 ноября россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 66 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

Новослободская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов), минометов (2 взрыва).

Краснопольская громада: осуществлен обстрел из АГС (7 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Белопольская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады. Также сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов).

Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва) и минометов (6 взрывов).

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