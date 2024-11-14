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Війська РФ 22 рази обстріляли Сумщину протягом дня

Наслідки обстрілів Сумщини 14 листопада (фото ілюстративне)

14 листопада росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 66 вибухів. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів), мінометів (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: здійснено обстріл з АГС (7 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
  • Білопільська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи) та мінометів (6 вибухів).

Також читайте: З ночі ворог чотири рази вдарив по прикордонню Сумщини

Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609)


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Сумської ОВА відрвпортувала - може йти спати....
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14.11.2024 22:50 Відповісти
 
 