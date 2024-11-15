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Новости Война
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За первые 13 дней ноября на Кураховском направлении 690 боевых столкновений – это самый сложный участок фронта, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Зруйнований будинок у Кураховому

За прошедшие две недели российские войска совершили почти 700 атак на Кураховском направлении.

Об этом пишет DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Кураховский отрезок остается самым сложным на фронте. Об этом свидетельствует количество боевых столкновений за ноябрь. Тяжелой ситуация остается на Покровском отрезке, но изменений на карте не так много. Значительная активность врага наблюдается и на Купянском, Времевском и Лиманском отрезках", - говорится в сообщении.

Інфографіка щодо бойових зіткнень на різних ділянках фронту

За первые 13 дней ноября ситуация в разрезе участков следующая:

  • Кураховский - 690 столкновений;
  • Покровский - 435;
  • Лиманский - 163;
  • Купянский - 145;
  • Времевский - 130;
  • Торецкий - 92;
  • Харьковский - 77;
  • Приднепровский - 50;
  • Краматорский - 30;
  • Ореховский - 24;
  • Сиверский - 23.

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Автор: 

Донецкая область (9470)


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