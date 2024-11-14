Зеленский заслушал доклад Сырского: На Купянском направлении наши воины сработали очень эффективно

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по Купянскому направлению и операции ВСУ в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

"Сегодня был доклад главкома Сырского. Как и всегда, именно с этого начинается день. Не только Донетчина - еще и Купянское направление. Наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость", - сказал Зеленский.

Относительно южных направлений и операции ВСУ в Курской области, президент отметил, что гордится "всеми нашими людьми, каждым подразделением, которое держит позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир".

"Убеждать, что люди должны выиграть. Именно то, ради чего бьется Украина", - добавил Зеленский.

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