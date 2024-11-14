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Новости Война
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Зеленский заслушал доклад Сырского: На Купянском направлении наши воины сработали очень эффективно

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо Купʼянського напрямку

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по Купянскому направлению и операции ВСУ в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

"Сегодня был доклад главкома Сырского. Как и всегда, именно с этого начинается день. Не только Донетчина - еще и Купянское направление. Наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость", - сказал Зеленский.

Относительно южных направлений и операции ВСУ в Курской области, президент отметил, что гордится "всеми нашими людьми, каждым подразделением, которое держит позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир".

"Убеждать, что люди должны выиграть. Именно то, ради чего бьется Украина", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Александр Сырский (580)


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Топ комментарии
+8
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14.11.2024 21:55
+3
"Дуже ефективно" - пропущено слово "ПОТУЖНО"
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14.11.2024 21:32
+3
Нам не потрібна "вдячність",нам потрібно робота на обороносдатність сил оборони.На томість тільки імітація бурної діяльності.****.
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14.11.2024 21:39
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"Дуже ефективно" - пропущено слово "ПОТУЖНО"
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14.11.2024 21:32 Ответить
До сліз...
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14.11.2024 21:39 Ответить
Нам не потрібна "вдячність",нам потрібно робота на обороносдатність сил оборони.На томість тільки імітація бурної діяльності.****.
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14.11.2024 21:39 Ответить
А де неефективно ? Це не мають чути українці, бо неефективний неДОпрезидент, іншими словами нахабний дилетант, втратить прихильників, які свято ще вірять, що "план перемоги" існує. І план миру ***** вивчає зі сльозми та трясеться зі страху .
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14.11.2024 21:40 Ответить
Місто Запоріжжя чекає цього Стецька з планом перемоги !
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14.11.2024 21:42 Ответить
нема шо слушать про эффективность - решайте вопрос, а то останемся без людей и территорий
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14.11.2024 21:47 Ответить
и доколе будем читать и слушать про потужно, эффективно и т,д?
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14.11.2024 21:48 Ответить
Еще бы китель и трубку....
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14.11.2024 21:48 Ответить
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14.11.2024 21:55 Ответить
Все идет по плану, до Киева еще далеко.
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14.11.2024 22:00 Ответить
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14.11.2024 22:07 Ответить
Це просто якийсь треш, пан Бутусов. То Ви записуєте відео, що зЕльнськє нікчема, то видаєте такі пАтужні заголовки... Не можете визначитися з позицією? Чи це тонкий тролінг типу "ідіот приймає доповідь генерала"?
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14.11.2024 22:29 Ответить
У вас мабуть проблеми з розумінням контексту написаного.
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14.11.2024 23:38 Ответить
Дуже ефективно, це означає. що рашисти вже вчора заходили в Купянськ??
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14.11.2024 23:36 Ответить
Тупой ещё тупее.
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14.11.2024 23:42 Ответить
Молодцы хлопцы. Но может теперь пора их на Донбасс вернуть? Пока от него еще что-то осталось.
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14.11.2024 23:44 Ответить
ефективно залишили чергові села, залишили територію і ефективно відійшли на захід
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15.11.2024 00:19 Ответить
Так треба і по іншим напрямкам питати! І частіше! Кожен день 2 рази!
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15.11.2024 01:02 Ответить
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15.11.2024 09:42 Ответить
Заслуховування, потужні наради, найвеличніші плани і дрібніші планчики - все це пуста трата часу, коли нема результату. А звідки йому взятися, коли за це взялися дилетанти, не маючи зеленого поняття як і що робити, які не уявляють куди вони вляпалися
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15.11.2024 10:18 Ответить
 
 