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Новини Війна
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Зеленський заслухав доповідь Сирського: На Куп’янському напрямку наші воїни спрацювали дуже ефективно

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо Купʼянського напрямку

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо Купʼянського напрямку та операції ЗСУ у Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

"Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Як і завжди, саме із цього починається день. Не тільки Донеччина – ще і Купʼянський напрямок. Наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість", - сказав Зеленський.

Щодо південних напрямків і операції ЗСУ у Курській області, президент зазначив, що пишається "всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції й забезпечує Україні можливість переконувати світ".

"Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого бʼється Україна", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня буде представлено 10 пунктів внутрішнього Плану перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Сирський Олександр (602)


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Топ коментарі
+8
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14.11.2024 21:55
+3
"Дуже ефективно" - пропущено слово "ПОТУЖНО"
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14.11.2024 21:32
+3
Нам не потрібна "вдячність",нам потрібно робота на обороносдатність сил оборони.На томість тільки імітація бурної діяльності.****.
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14.11.2024 21:39
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"Дуже ефективно" - пропущено слово "ПОТУЖНО"
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14.11.2024 21:32 Відповісти
До сліз...
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14.11.2024 21:39 Відповісти
Нам не потрібна "вдячність",нам потрібно робота на обороносдатність сил оборони.На томість тільки імітація бурної діяльності.****.
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14.11.2024 21:39 Відповісти
А де неефективно ? Це не мають чути українці, бо неефективний неДОпрезидент, іншими словами нахабний дилетант, втратить прихильників, які свято ще вірять, що "план перемоги" існує. І план миру ***** вивчає зі сльозми та трясеться зі страху .
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14.11.2024 21:40 Відповісти
Місто Запоріжжя чекає цього Стецька з планом перемоги !
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14.11.2024 21:42 Відповісти
нема шо слушать про эффективность - решайте вопрос, а то останемся без людей и территорий
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14.11.2024 21:47 Відповісти
и доколе будем читать и слушать про потужно, эффективно и т,д?
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14.11.2024 21:48 Відповісти
Еще бы китель и трубку....
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14.11.2024 21:48 Відповісти
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14.11.2024 21:55 Відповісти
Все идет по плану, до Киева еще далеко.
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14.11.2024 22:00 Відповісти
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14.11.2024 22:07 Відповісти
Це просто якийсь треш, пан Бутусов. То Ви записуєте відео, що зЕльнськє нікчема, то видаєте такі пАтужні заголовки... Не можете визначитися з позицією? Чи це тонкий тролінг типу "ідіот приймає доповідь генерала"?
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14.11.2024 22:29 Відповісти
У вас мабуть проблеми з розумінням контексту написаного.
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14.11.2024 23:38 Відповісти
Дуже ефективно, це означає. що рашисти вже вчора заходили в Купянськ??
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14.11.2024 23:36 Відповісти
Тупой ещё тупее.
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14.11.2024 23:42 Відповісти
Молодцы хлопцы. Но может теперь пора их на Донбасс вернуть? Пока от него еще что-то осталось.
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14.11.2024 23:44 Відповісти
ефективно залишили чергові села, залишили територію і ефективно відійшли на захід
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15.11.2024 00:19 Відповісти
Так треба і по іншим напрямкам питати! І частіше! Кожен день 2 рази!
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15.11.2024 01:02 Відповісти
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15.11.2024 09:42 Відповісти
Заслуховування, потужні наради, найвеличніші плани і дрібніші планчики - все це пуста трата часу, коли нема результату. А звідки йому взятися, коли за це взялися дилетанти, не маючи зеленого поняття як і що робити, які не уявляють куди вони вляпалися
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15.11.2024 10:18 Відповісти
 
 