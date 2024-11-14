Зеленський заслухав доповідь Сирського: На Куп’янському напрямку наші воїни спрацювали дуже ефективно

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо Купʼянського напрямку та операції ЗСУ у Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

"Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Як і завжди, саме із цього починається день. Не тільки Донеччина – ще і Купʼянський напрямок. Наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість", - сказав Зеленський.

Щодо південних напрямків і операції ЗСУ у Курській області, президент зазначив, що пишається "всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції й забезпечує Україні можливість переконувати світ".

"Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого бʼється Україна", - додав Зеленський.

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