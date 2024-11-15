За перші 13 днів листопада на Курахівському напрямку 690 боєзіткнень - це найскладніша ділянка фронту, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

За минулі два тижні російські війська здійснили майже 700 атак на Курахівському напрямку.

Про це пише DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Курахівський відтинок залишається найскладнішим на фронті. Про це свідчить кількість бойових зіткнень за листопад. Важкою ситуація залишається на Покровському відтинку, але змін на мапі не так й багато. Значна активність ворога спостерігається й на Куп'янському, Времівському та Лиманському відтинках", - йдеться в повідомленні.

За перші 13 днів листопада ситуація в розрізі ділянок наступна:

Курахівський — 690 зіткнень;

Покровський — 435;

Лиманський — 163;

Куп'янський — 145;

Времівський — 130;

Торецький — 92;

Харківський — 77;

Придніпровський — 50;

Краматорський — 30;

Оріхівський — 24;

Сіверський — 23.

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