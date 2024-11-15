На Времевском направлении враг применял бомбардировочную авиацию. 37 атак отражены на Кураховском, - Генштаб

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 144 боевых столкновения. Больше всего - на Кураховском и Покровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 50 авиационных ударов, задействовав 103 КАБа. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, 92 из них - из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Слатино Харьковской области; Северск, Часов Яр, Миньковка, Майское, Иванополье, Торецк, Селидово, Калиново, Дачное, Романовка, Великая Новоселка, Сухие Ялы, Шевченко Донецкой области; Темировка, Степногорск, Приморское Запорожской области.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

По уточненной информации, на Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении наши войска отразили девять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В то же время враг наносил авиаудары в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены два штурма вблизи Верхнекаменского.

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг один раз пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.

Неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил 11 атак. К тому же активно применял бомбардировочную авиацию.

Наши защитники отразили 24 вражеских штурма различной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка, где оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Обстановка на юге

Враг активно применял бомбардировочную авиацию на Времевском направлении, на котором наши защитники отразили 12 атак оккупантов в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Новоданиловки.

Четыре атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражены четыре склада боеприпасов.

В общем, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1520 российских захватчиков. Также враг потерял 11 танков, 21 боевую бронированную машину, 20 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники.

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