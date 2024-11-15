На Времевском направлении враг применял бомбардировочную авиацию. 37 атак отражены на Кураховском, - Генштаб
За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 144 боевых столкновения. Больше всего - на Кураховском и Покровском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 50 авиационных ударов, задействовав 103 КАБа. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, 92 из них - из РСЗО.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Слатино Харьковской области; Северск, Часов Яр, Миньковка, Майское, Иванополье, Торецк, Селидово, Калиново, Дачное, Романовка, Великая Новоселка, Сухие Ялы, Шевченко Донецкой области; Темировка, Степногорск, Приморское Запорожской области.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
По уточненной информации, на Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении наши войска отразили девять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В то же время враг наносил авиаудары в районе Серебрянского леса.
На Северском направлении Силами обороны Украины отражены два штурма вблизи Верхнекаменского.
При поддержке авиации на Краматорском направлении враг один раз пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.
Неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил 11 атак. К тому же активно применял бомбардировочную авиацию.
Наши защитники отразили 24 вражеских штурма различной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.
Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка, где оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.
Обстановка на юге
Враг активно применял бомбардировочную авиацию на Времевском направлении, на котором наши защитники отразили 12 атак оккупантов в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.
На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Новоданиловки.
Четыре атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.
Ситуация на севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражены четыре склада боеприпасов.
В общем, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1520 российских захватчиков. Также враг потерял 11 танков, 21 боевую бронированную машину, 20 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники.
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а ще вони є ядерна держава
А УКРАЇНІ, яка боронить ХРИСТІАНСЬКІ ЦІННОСТІ СВІТУ , ЯО НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ МАТИ
Великоновоселківський напрямок.
На схід і на північний схід від Рівнополя противник просунувся вздовж лісосмуг на глибину до 1.22 км. Атаки маневрених груп тривають у районі Рівнополя та Новодарівки.
Курахівський напрямок.
Противник продовжує тиснути під Коястянтинопольським у напрямку Успенівки, на північ від Богоявленки у напрямку Трудового, у Дальньому та східній частині Курахового.
Покровський напрямок.
На захід від Іллінки противник просунувся на глибину до 350 метрів і вийшов на східну околицю н.п. Берестки. Продовжуються активні боєзіткнення.
На північ від Іллінки російські війська штурмують опорний пункт ЗСУ, в районі якого вони просунулися на глибину до 600 метрів.
В районі Новоселидівки противник просунувся на ділянці шириною до 1.85 км на глибину до 1.13 км, зайняв північну частину Новоселидівки і продовжує атаки на решту - південну частину населеного пункту.
У Петрівці російські війська просунулися вздовж вулиці Залізничної та вийшли на ділянку вулиці Відрадна в районі залізниці. Зіткнення тривають у районі вулиці Молодіжна.
Курська область.
У районі н.п. Пльохово, Погребки, Нова Сорочина та Новоівановка зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Ситуація без істотних змін."