Байден прибыл в Перу: встретится с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден прибыл в Перу в рамках визита в Латинскую Америку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.

Лидер США посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.

Отмечается, что это будет последнее участие Байдена в этом мероприятии на посту президент США.

Ожидается встреча Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

Также Байден примет участие в трехсторонних переговорах с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

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