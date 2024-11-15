Байден прибыл в Перу: встретится с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден прибыл в Перу в рамках визита в Латинскую Америку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.
Лидер США посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.
Отмечается, что это будет последнее участие Байдена в этом мероприятии на посту президент США.
Ожидается встреча Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
Также Байден примет участие в трехсторонних переговорах с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.
Топ комментарии
+2 untrollable
показать весь комментарий15.11.2024 10:34
+1 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий15.11.2024 09:08
+1 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий15.11.2024 09:09
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чомусь на сировинних ринках немає такого оптимізму щодо китайської економіки.
та й "зато у насекономіка не схлопнулась" - це так собі досягнення, на фоні того, які перспективи були просрані.