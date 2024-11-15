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Байден прибыл в Перу: встретится с Си Цзиньпином

Байден проведе зустріч із Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден прибыл в Перу в рамках визита в Латинскую Америку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.

Лидер США посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.

Отмечается, что это будет последнее участие Байдена в этом мероприятии на посту президент США.

Ожидается встреча Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

Также Байден примет участие в трехсторонних переговорах с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

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Автор: 

Байден (2785) Перу (34) Си Цзиньпин (278)


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Топ комментарии
+2
зустріч двох лузерів. якшо з бідоном обісцяним неескалатором більш-менш ясно, то до сі дзінь хріна є питання. саме він міг ще з середини 22-го і до початку 23-го зупинити війну (коли все в кацапів пішло не по плану), отримати нобельвську премію миру і підняти китай в гео-політичні лідери світу. а шо він отримав натомість? прив'язав рашку до китаю? так рашка від кндр зараз залежить більше. отримав дешеві енергоресурси? так індія отримала навіть більше, шо неслабо бустануло їх економіку. а це, на хвилиночку, основний суперник китаю на найближчі десятиліття (так-так, зовсім не штати). за таких розкладів у відповідальних товаришів із політбюро мали б виникнути питання, але схоже на те, шо і там все настільки прогнило, шо коли вони остаточно будуть котитися в прірву, то тільки піддадуть газку. ну, туди їм і дорога, виродкам.
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15.11.2024 10:34
+1
А з кровавим вбивцею лавровим хтось збирається зустрічатися?
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15.11.2024 09:08
+1
Мабуть тількі гутереш
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15.11.2024 09:09
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Прощальнии поцелуи - стакан горілки
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15.11.2024 09:07 Ответить
війна війною.а ось "гешефт" головне
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15.11.2024 09:21 Ответить
А з кровавим вбивцею лавровим хтось збирається зустрічатися?
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15.11.2024 09:08 Ответить
Мабуть тількі гутереш
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15.11.2024 09:09 Ответить
Добре, що Байден не носиться з Формулою мира зєлєнськаво !
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15.11.2024 09:21 Ответить
дедушка на єкскурсию? бесполезніе куски гавна ...
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15.11.2024 09:30 Ответить
В Перу? А чому не в Антарктиді?
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15.11.2024 10:13 Ответить
зустріч двох лузерів. якшо з бідоном обісцяним неескалатором більш-менш ясно, то до сі дзінь хріна є питання. саме він міг ще з середини 22-го і до початку 23-го зупинити війну (коли все в кацапів пішло не по плану), отримати нобельвську премію миру і підняти китай в гео-політичні лідери світу. а шо він отримав натомість? прив'язав рашку до китаю? так рашка від кндр зараз залежить більше. отримав дешеві енергоресурси? так індія отримала навіть більше, шо неслабо бустануло їх економіку. а це, на хвилиночку, основний суперник китаю на найближчі десятиліття (так-так, зовсім не штати). за таких розкладів у відповідальних товаришів із політбюро мали б виникнути питання, але схоже на те, шо і там все настільки прогнило, шо коли вони остаточно будуть котитися в прірву, то тільки піддадуть газку. ну, туди їм і дорога, виродкам.
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15.11.2024 10:34 Ответить
Ну війна врятувала їх від іпотечної кризи, якби не дешеві ресурси від орків їх б чекало схлопування економіки. А так судячи по приросту виробництва і росту експорту на захід у них все відновлюється.
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15.11.2024 11:07 Ответить
а може, якби китайський уряд не почав заливати економіку грошима, їх би чекало схлопування? до речі, і продовжує заливати - уже прийняли план в 1,4 трильйони баксів на анступні 4 роки. ще девальвація юаня допомагає трохи.
чомусь на сировинних ринках немає такого оптимізму щодо китайської економіки.
та й "зато у насекономіка не схлопнулась" - це так собі досягнення, на фоні того, які перспективи були просрані.
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15.11.2024 12:31 Ответить
головне щоби на назвав Перу Репую, а то х.з. шо в діда може привидітись.
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15.11.2024 11:51 Ответить
У Байдена еще и географический кретинизм!
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15.11.2024 12:38 Ответить
 
 