Байден прибув до Перу: зустрінеться із Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден прибув до Перу в рамках візиту до Латинської Америки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AP.

Лідер США відвідає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу.

Зазначається, що це буде остання участь Байдена в цьому заході на посаді президент США.

Очікується зустріч Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Також Байден візьме участь у тристоронніх переговорах з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішибою та президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

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