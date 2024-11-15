Байден прибув до Перу: зустрінеться із Сі Цзіньпіном
Президент США Джо Байден прибув до Перу в рамках візиту до Латинської Америки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AP.
Лідер США відвідає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу.
Зазначається, що це буде остання участь Байдена в цьому заході на посаді президент США.
Очікується зустріч Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна.
Також Байден візьме участь у тристоронніх переговорах з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішибою та президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.
Топ коментарі
+2 untrollable
показати весь коментар15.11.2024 10:34
+1 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар15.11.2024 09:08
+1 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар15.11.2024 09:09
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чомусь на сировинних ринках немає такого оптимізму щодо китайської економіки.
та й "зато у насекономіка не схлопнулась" - це так собі досягнення, на фоні того, які перспективи були просрані.