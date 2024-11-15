Бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр" был допущен к эксплуатации в Силах обороны
Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Он мультифункциональный и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами. Также имеет усиленную независимую подвеску и незаурядные ходовые характеристики, что позволяет передвигаться на относительно высоких скоростях по сложным участкам местности.
Для "Зубра" не являются проблемой неглубокие водные преграды.
"Броня и конструкция "Зубра" обеспечивает защиту военнослужащих от поражений стрелковым оружием и минимизирует травмирование водителя и пассажиров при подрыве машины на мине или вражеском фугасе.
Конструкция автомобиля позволяет устанавливать дополнительные системы вооружения, использовать его для транспортировки личного состава и эвакуации раненых", - отметили в министерстве.
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Радію, що автомобілі є і поступають до армії.
Якщо серед "Зе"є ті, хто порушує нагло закон, то з цим, ще предстоит розбиратись. Але це буде в майбутньому!
Зараз мета одна, захистити свій дім!!