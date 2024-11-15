Бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр" допустили до експлуатації в Силах оборони

Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Він мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами. Також має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.

Для "Зубра" не є проблемою неглибокі водні перешкоди.

"Броня та конструкція "Зубра" забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі.

Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених", - зазначили в міністерстві.

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