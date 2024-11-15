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Новини Оборона
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Бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр" допустили до експлуатації в Силах оборони

Бронеавто

Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Він мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами. Також має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.

Для "Зубра" не є проблемою неглибокі водні перешкоди.

"Броня та конструкція "Зубра" забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі.

Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених", - зазначили в міністерстві.

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Автор: 

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Топ коментарі
+8
АМЗ Зубр - бронетранспортер багатоцільового використання, що виробляється у Польщі. Машина розроблена як приватна ініціатива фірми https://uk.wikipedia.org/wiki/AMZ-Kutno AMZ-Kutno . Застосовується Збройними силами Польщі, розроблена фірмою https://uk.wikipedia.org/wiki/AMZ-Kutno AMZ-Kutno . Випускається з 2008 року. Зелені шахраї забулися у статєйці дописати, що не не їх розробка, а поляків. А найновіша і надійніша розробка ФСБ була і є "95 квартал".
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15.11.2024 11:27
+7
прямо в дирочку. На хера плодити варти, козаки, новатори........ Питання може бути в іншому: немає достньої кількості ні того, ні іншого. НІЧОГО НЕ МАЄ. Зато є піар зелений. Так це ж не працює.
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15.11.2024 11:15
+5
Там вже цілий зоопарк в армії з цих бронеавтомобілів? Це ж величезна номенклатура запчастин і комплектуючих? Це ж головняк для техслужб? Можливо необхідна якась уніфікація в цій справі?
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15.11.2024 11:10
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Там вже цілий зоопарк в армії з цих бронеавтомобілів? Це ж величезна номенклатура запчастин і комплектуючих? Це ж головняк для техслужб? Можливо необхідна якась уніфікація в цій справі?
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15.11.2024 11:10 Відповісти
прямо в дирочку. На хера плодити варти, козаки, новатори........ Питання може бути в іншому: немає достньої кількості ні того, ні іншого. НІЧОГО НЕ МАЄ. Зато є піар зелений. Так це ж не працює.
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15.11.2024 11:15 Відповісти
Згода, але в нас зараз війна, і якщо десь буде велике масштабне виробництво про це дізнається ворог і він його пошкоде, хай краще так чим ніяк, а після війни все привести до порядку.
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15.11.2024 12:47 Відповісти
Мені здається при Пороху розробили достатньо багато бронеавтомобілів і ввели в експлуатацію. Ті авто досить ******* і захищені. У чому справа
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15.11.2024 11:13 Відповісти
АМЗ "Зубр" польської компанії, і на озброєнні Польщі.
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15.11.2024 11:16 Відповісти
АМЗ Зубр - бронетранспортер багатоцільового використання, що виробляється у Польщі. Машина розроблена як приватна ініціатива фірми https://uk.wikipedia.org/wiki/AMZ-Kutno AMZ-Kutno . Застосовується Збройними силами Польщі, розроблена фірмою https://uk.wikipedia.org/wiki/AMZ-Kutno AMZ-Kutno . Випускається з 2008 року. Зелені шахраї забулися у статєйці дописати, що не не їх розробка, а поляків. А найновіша і надійніша розробка ФСБ була і є "95 квартал".
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15.11.2024 11:27 Відповісти
Про ціну як завжди "ні гу-гу"...
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15.11.2024 11:35 Відповісти
Це таємниця!!! Точніше яка ціна на неї доя польскої армії і яка до українською, ось де пахне корупцією.)))
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15.11.2024 12:50 Відповісти
Судя по фотографии, та часть машины, которая находится над поверхностью воды, очень напоминает одну из моделей HMMWV. Ну и ладно. Ждём отечественные ракеты средней и большой дальности, которые странным образом, своим внешним видом будут похожи на "Томогавки", но которыми бить в глубь территории оркостана Украине никто не запретит. А как назвать эти ракеты? Да как угодно! Например, "Скотиняка".
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15.11.2024 11:59 Відповісти
Або Возелін, --- ракета Возелін розбила аеродром
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15.11.2024 12:52 Відповісти
Не можу, та не хочу казати, щось погане. З якимось прицілом на те що треба багато запчастин, слямзили у когось, чи давати оцінку Зе, команді.
Радію, що автомобілі є і поступають до армії.
Якщо серед "Зе"є ті, хто порушує нагло закон, то з цим, ще предстоит розбиратись. Але це буде в майбутньому!
Зараз мета одна, захистити свій дім!!
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15.11.2024 17:40 Відповісти
 
 