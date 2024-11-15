Бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр" допустили до експлуатації в Силах оборони
Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Він мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами. Також має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.
Для "Зубра" не є проблемою неглибокі водні перешкоди.
"Броня та конструкція "Зубра" забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі.
Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених", - зазначили в міністерстві.
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Радію, що автомобілі є і поступають до армії.
Якщо серед "Зе"є ті, хто порушує нагло закон, то з цим, ще предстоит розбиратись. Але це буде в майбутньому!
Зараз мета одна, захистити свій дім!!