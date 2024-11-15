РФ из артиллерии ударила по Малиновке на Запорожье: погиб мужчина
Российские войска обстреляли из артиллерии Малиновку Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Погибшим является 67-летний мужчина.
В момент обстрела он находился дома, получив смертельные ранения.
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Vik Tor #521724
показать весь комментарий15.11.2024 15:11 Ответить Мне нравится 2
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