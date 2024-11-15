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Новости Война
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РФ из артиллерии ударила по Малиновке на Запорожье: погиб мужчина

РФ обстріяла Малинівку на Запоріжжі: загинув пенсіонер

Российские войска обстреляли из артиллерии Малиновку Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Погибшим является 67-летний мужчина.

В момент обстрела он находился дома, получив смертельные ранения.

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Автор: 

обстрел (26835) Запорожская область (3031)


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До поки ці вбивства будуть продовжуватись? доки світ на це все буде мовчки дивитись???????
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15.11.2024 15:11 Ответить
 
 