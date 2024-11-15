РФ з артилерії вдарила по Малинівці на Запоріжжі: загинув чоловік
Російські війська обстріляли з артилерії Малинівку Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Загиблим є 67-річний чоловік.
В момент обстрілу він перебував вдома, діставши смертельні поранення.
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Vik Tor #521724
показати весь коментар15.11.2024 15:11 Відповісти Мені подобається 2
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