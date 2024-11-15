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Новини Війна
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РФ з артилерії вдарила по Малинівці на Запоріжжі: загинув чоловік

РФ обстріяла Малинівку на Запоріжжі: загинув пенсіонер

Російські війська обстріляли з артилерії Малинівку Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Загиблим є 67-річний чоловік.

В момент обстрілу він перебував вдома, діставши смертельні поранення.

Читайте: РФ тричі вдарила по Запорізькій області: частково зруйновано будівлю селищної ради. ФОТО

Автор: 

обстріл (28183) Запорізька область (3558)


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До поки ці вбивства будуть продовжуватись? доки світ на це все буде мовчки дивитись???????
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15.11.2024 15:11 Відповісти
 
 