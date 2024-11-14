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Новини Фото Війна
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РФ тричі вдарила по Запорізькій області: частково зруйновано будівлю селищної ради. ФОТО

Російські окупанти тричі завдали удари по Запорізькій області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок одного із ударів частково зруйновано будівлю селищної ради. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, розташовані поруч. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Масштаби руйнувань зʼясовуються.

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Росіяни обстріляли Запорізьку область: частково зруйновано будівлю селищної ради

Автор: 

обстріл (28472) Запорізька область (3605)


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Яка селищна рада, чому не пишуть, таємниця полішінєля?
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14.11.2024 18:54 Відповісти
 
 