РФ тричі вдарила по Запорізькій області: частково зруйновано будівлю селищної ради. ФОТО
Російські окупанти тричі завдали удари по Запорізькій області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок одного із ударів частково зруйновано будівлю селищної ради. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, розташовані поруч. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Масштаби руйнувань зʼясовуються.
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Александр Иванов #595744
показати весь коментар14.11.2024 18:54 Відповісти Мені подобається 0
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