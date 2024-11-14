РФ трижды ударила по Запорожской области: частично разрушено здание поселкового совета. ФОТО

Российские оккупанты трижды нанесли удары по Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В результате одного из ударов частично разрушено здание поселкового совета. Взрывной волной и обломками повреждены дома, расположенные рядом. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Масштабы разрушений выясняются.

Читайте: Совершали поджоги и шпионили для РФ: Двух агентов российских спецслужб задержали на Запорожье и Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж