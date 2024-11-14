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РФ трижды ударила по Запорожской области: частично разрушено здание поселкового совета. ФОТО

Российские оккупанты трижды нанесли удары по Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В результате одного из ударов частично разрушено здание поселкового совета. Взрывной волной и обломками повреждены дома, расположенные рядом. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Масштабы разрушений выясняются.

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Росіяни обстріляли Запорізьку область: частково зруйновано будівлю селищної ради

Автор: 

обстрел (27151) Запорожская область (3083)


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Яка селищна рада, чому не пишуть, таємниця полішінєля?
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14.11.2024 18:54 Ответить
 
 