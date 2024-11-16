Воины подразделения "Гострі картузи" уничтожили российский танк и ликвидировали 39 оккупантов только за один день. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Гострі картузи" за 15 ноября на одном из направлений фронта поразили 1 российский танк, уничтожили 2 багги, которые везли десант, ликвидировали две штурмовые группы.

Для достижения такого результата было использовано 15 FPV-дронов и почти 100 боеприпасов для сбросов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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