Воины подразделения "Гострі картузи" уничтожили российский танк и ликвидировали 39 оккупантов только за один день. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Гострі картузи" за 15 ноября на одном из направлений фронта поразили 1 российский танк, уничтожили 2 багги, которые везли десант, ликвидировали две штурмовые группы.
Для достижения такого результата было использовано 15 FPV-дронов и почти 100 боеприпасов для сбросов.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️