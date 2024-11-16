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Новости Война
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Воины подразделения "Гострі картузи" уничтожили российский танк и ликвидировали 39 оккупантов только за один день. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Гострі картузи" за 15 ноября на одном из направлений фронта поразили 1 российский танк, уничтожили 2 багги, которые везли десант, ликвидировали две штурмовые группы.

Для достижения такого результата было использовано 15 FPV-дронов и почти 100 боеприпасов для сбросов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19154) ликвидация (3523) танк (2251) уничтожение (6883)


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Отак би 10 000 таких атак щодня,і кацапчики швидко б закінчились....
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16.11.2024 13:43 Ответить
Молодці наші Воїни ,
респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.11.2024 13:48 Ответить
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16.11.2024 16:23 Ответить
Добре..
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16.11.2024 14:09 Ответить
Цвкаво, що ураження цього танка Мадяр записав на "Птахи Мадяра". https://www.youtube.com/watch?v=Q5A-5pW50q8&t=376s
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16.11.2024 14:22 Ответить
Наод быть дебилом чтбы маскиврваится зимним сектками.. ну реально тупые.... И
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16.11.2024 22:05 Ответить
 
 