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Новини Війна
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Воїни підрозділу "Гострі Картузи" уразили російський танк та ліквідували 39 окупантів лише за один день. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Гострі картузи" за 15 листопада на одному із напрямків фронту уразили 1 російський танк, знищили 2 багі, які везли десант, ліквідували дві штурмові групи.

Для досягнення такого результату було використано 15 FPV-дронів та майже 100 боєприпасів для скидів.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс Бук-М1. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852) танк (2057) знищення (7131)


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Отак би 10 000 таких атак щодня,і кацапчики швидко б закінчились....
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16.11.2024 13:43 Відповісти
Молодці наші Воїни ,
респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.11.2024 13:48 Відповісти
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16.11.2024 16:23 Відповісти
Добре..
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16.11.2024 14:09 Відповісти
Цвкаво, що ураження цього танка Мадяр записав на "Птахи Мадяра". https://www.youtube.com/watch?v=Q5A-5pW50q8&t=376s
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16.11.2024 14:22 Відповісти
Наод быть дебилом чтбы маскиврваится зимним сектками.. ну реально тупые.... И
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16.11.2024 22:05 Відповісти
 
 