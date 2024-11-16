Воїни підрозділу "Гострі Картузи" уразили російський танк та ліквідували 39 окупантів лише за один день. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Гострі картузи" за 15 листопада на одному із напрямків фронту уразили 1 російський танк, знищили 2 багі, які везли десант, ліквідували дві штурмові групи.

Для досягнення такого результату було використано 15 FPV-дронів та майже 100 боєприпасів для скидів.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс Бук-М1. ВIДЕО