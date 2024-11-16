Воїни підрозділу "Гострі Картузи" уразили російський танк та ліквідували 39 окупантів лише за один день. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Гострі картузи" за 15 листопада на одному із напрямків фронту уразили 1 російський танк, знищили 2 багі, які везли десант, ліквідували дві штурмові групи.
Для досягнення такого результату було використано 15 FPV-дронів та майже 100 боєприпасів для скидів.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️