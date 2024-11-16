Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи: он будет включать боеприпасы и средства баллистической защиты
Правительство Эстонии одобрило предложение министра обороны Ханно Певкура о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.
Как отмечается, пакет помощи будет собран из запасов эстонских Сил обороны, "учитывая потребности Украины, но при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии".
Пакет будет включать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.
"Этот пакет помощи не будет последним, и вскоре мы откроем ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности. Это поддержит не только Украину, но и экономику и безопасность самой Эстонии", - добавил Певкур.
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