РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6647 посетителей онлайн
Новости
1 293 4

Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи: он будет включать боеприпасы и средства баллистической защиты

Естонія надає Україні новий пакет допомоги

Правительство Эстонии одобрило предложение министра обороны Ханно Певкура о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

Как отмечается, пакет помощи будет собран из запасов эстонских Сил обороны, "учитывая потребности Украины, но при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии".

Пакет будет включать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.

Читайте также: На Западе не имеют права говорить об усталости от войны, - министр обороны Эстонии Певкур

"Этот пакет помощи не будет последним, и вскоре мы откроем ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности. Это поддержит не только Украину, но и экономику и безопасность самой Эстонии", - добавил Певкур.

Автор: 

помощь (7789) Эстония (1420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо.
показать весь комментарий
16.11.2024 15:14 Ответить
Земний уклін, вам, дружній народе!
Тим більш що будь-який слуга урода пожертвував суму, незрівнянну з тою, скільки ця допомога коштує, бо нуль як не порівнюй з чим завгодно, є нуль, при чому більшість з них скомуніздила стільки, що якби ви тільки знали...
показать весь комментарий
16.11.2024 15:14 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
16.11.2024 15:39 Ответить
Маленька за розмірами країна - а робить багато добра Україні і надає посильну допомогу....
показать весь комментарий
16.11.2024 16:01 Ответить
 
 