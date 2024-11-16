Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги: він включатиме боєприпаси та засоби балістичного захисту

Уряд Естонії схвалив пропозицію міністра оборони Ханно Певкура стосовно надання Україні нового пакета військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

Як зазначається, пакет допомоги буде зібраний із запасів естонських Сил оборони, "враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії".

Пакет включатиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

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"Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії", – додав Певкур.