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Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги: він включатиме боєприпаси та засоби балістичного захисту

Естонія надає Україні новий пакет допомоги

Уряд Естонії схвалив пропозицію міністра оборони Ханно Певкура стосовно надання Україні нового пакета військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

Як зазначається, пакет допомоги буде зібраний із запасів естонських Сил оборони, "враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії".

Пакет включатиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

Також читайте: Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, - ОП

"Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії", – додав Певкур.

Автор: 

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16.11.2024 15:14 Відповісти
Земний уклін, вам, дружній народе!
Тим більш що будь-який слуга урода пожертвував суму, незрівнянну з тою, скільки ця допомога коштує, бо нуль як не порівнюй з чим завгодно, є нуль, при чому більшість з них скомуніздила стільки, що якби ви тільки знали...
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16.11.2024 15:14 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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16.11.2024 15:39 Відповісти
Маленька за розмірами країна - а робить багато добра Україні і надає посильну допомогу....
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16.11.2024 16:01 Відповісти
 
 