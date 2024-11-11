Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, - ОП
Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з очільником Міноборони Естонії Ханно Певкуром останній оголосив про новий пакет військової допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Вдячний Естонії та її людям за новий військовий пакет допомоги перед зимою, значну підтримку з початку повномасштабної війни та лідерство у виділенні 0,25 % ВВП країни на наші військові потреби", - сказав президент.
Також він нагадав, що нещодавно будинок, у якому розташована резиденція Посла Естонії в Україні, був пошкоджений унаслідок російського удару "шахедами".
"Це черговий доказ того, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва. І в наступному санкційному пакеті Європейського Союзу важливо вдарити, зокрема, по схемах обходу санкцій", - підкреслив Зеленський.
Також співрозмовники окремо обговорили можливості естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні та наші нагальні оборонні потреби й допомогу для комплектування нових бригад.
Крім того, Певкур оголосив про новий військовий пакет на потреби Сил оборони перед початком зими. До нього, зокрема, увійде уніформа для українських воїнів.
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