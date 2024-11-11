Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине, - ОП

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Минобороны Эстонии Ханно Певкуром последний объявил о новом пакете военной помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Благодарен Эстонии и ее людям за новый военный пакет помощи перед зимой, значительную поддержку с начала полномасштабной войны и лидерство в выделении 0,25% ВВП страны на наши военные нужды", - сказал президент.

Также он напомнил, что недавно дом, в котором расположена резиденция Посла Эстонии в Украине, был поврежден в результате российского удара "Шахедами".

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"Это очередное доказательство того, что нам нужно значительное усиление не только защиты от российского террора, но и давления на Россию ради ограничения ее военного производства. И в следующем санкционном пакете Европейского Союза важно ударить, в частности, по схемам обхода санкций", - подчеркнул Зеленский.

Также собеседники отдельно обсудили возможности эстонской стороны финансировать производство дальнобойных дронов в Украине и наши насущные оборонные потребности и помощь для комплектования новых бригад.

Кроме того, Певкур объявил о новом военном пакете на нужды Сил обороны перед началом зимы. В него, в частности, войдет униформа для украинских воинов.

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