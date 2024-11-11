Зеленский и Боррель обсудили увеличение помощи Украине со стороны ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

Как сообщил Зеленский, главными темами переговоров были дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС, увеличение военной помощи, снятие ограничений на удары по военным целям на территории РФ, разблокирование поддержки в рамках Европейского фонда мира и завершение всех процедур по предоставлению Украине 50 млрд дол. в соответствии с решением G7.

Читайте также: Украина хорошо продвигается на пути к членству в ЕС, - Боррель анонсировал переговорные кластеры с Киевом на вступление в Евросоюз в 2025 году

Это уже пятый визит Борреля в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.