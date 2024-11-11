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Новости Помощь Украине
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Зеленский и Боррель обсудили увеличение помощи Украине со стороны ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

президент Зеленський та Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Боррелем

Как сообщил Зеленский, главными темами переговоров были дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС, увеличение военной помощи, снятие ограничений на удары по военным целям на территории РФ, разблокирование поддержки в рамках Европейского фонда мира и завершение всех процедур по предоставлению Украине 50 млрд дол. в соответствии с решением G7.

президент Зеленський та Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Боррелем

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Это уже пятый визит Борреля в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Боррель Жозеп (784)


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