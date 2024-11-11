305 0
Зеленский и Боррель обсудили увеличение помощи Украине со стороны ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.
Как сообщил Зеленский, главными темами переговоров были дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС, увеличение военной помощи, снятие ограничений на удары по военным целям на территории РФ, разблокирование поддержки в рамках Европейского фонда мира и завершение всех процедур по предоставлению Украине 50 млрд дол. в соответствии с решением G7.
Это уже пятый визит Борреля в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль