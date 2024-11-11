305 0
Зеленський і Боррель обговорили збільшення допомоги Україні з боку ЄС
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
Як повідомив Зеленський, головними темами переговорів були – подальша взаємодія України та ЄС, збільшення військової допомоги, зняття обмежень на удари по військових цілях на території РФ, розблокування підтримки в межах Європейського фонду миру та завершення всіх процедур щодо надання Україні 50 млрд дол. відповідно до рішення G7.
Це вже пʼятий візит Борреля в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль