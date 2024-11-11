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Новини Допомога Україні
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Зеленський і Боррель обговорили збільшення допомоги Україні з боку ЄС

Президент України Володимир Зеленський  провів зустріч із Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

президент Зеленський та Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Боррелем

Як повідомив Зеленський, головними темами переговорів були – подальша взаємодія України та ЄС, збільшення військової допомоги, зняття обмежень на удари по військових цілях на території РФ, розблокування підтримки в межах Європейського фонду миру та завершення всіх процедур щодо надання Україні 50 млрд дол. відповідно до рішення G7.

президент Зеленський та Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Боррелем

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель пояснив, як ЄС підтримуватиме Україну, якщо Трамп вирішить скоротити допомогу: У нас є безпекова угода на 10 років

Це вже пʼятий візит Борреля в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Боррель Жозеп (1074)


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