Россияне атаковали Николаев дронами, есть погибшие и раненые, в частности дети
Российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Повреждены частные жилые дома, многоэтажный дом, легковые автомобили, торговый центр, объект инфраструктуры. Также возникло несколько пожаров. Одна женщина погибла, ранены четверо взрослых и двое детей", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль