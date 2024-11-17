Россияне атаковали Николаев дронами, есть погибшие и раненые, в частности дети

Российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Повреждены частные жилые дома, многоэтажный дом, легковые автомобили, торговый центр, объект инфраструктуры. Также возникло несколько пожаров. Одна женщина погибла, ранены четверо взрослых и двое детей", - говорится в сообщении.

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