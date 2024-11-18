Сутки в Донецкой области: РФ 7 раз била по области, ранен 1 человек

Российские войска 7 раз обстреляли Донецкую область за прошедшие сутки, в результате чего ранен 1 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

8 домов повреждены в Анновке Кураховской громады, россияне постоянно обстреливают Курахово. Под огнем рашистов Гродовская, Марьинская и Мирноградская громады.

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Краматорский район

В Ильиновской громаде повреждены 2 объекта: в Плещеевке и Берестке. В Константиновке повреждены 11 многоэтажек, 2 частных дома, 2 промышленных здания, магазин и админздание.

Бахмутский район

В Северске ранен человек, повреждены 6 частных домов, 4 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

В течение суток оккупанты 7 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуирован 171 человек, в том числе 27 детей.

В результате обстрела ранен 1 житель области - в Северске.

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