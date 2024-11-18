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Новости Санкции против России
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Япония намерена ужесточить санкции против РФ и КНДР, - NHK

Проти РФ та КНДР Японія може запровадити нові санкції

Правительство Японии рассматривает возможность ужесточения санкций против России и Северной Кореи из-за усиления военного сотрудничества между этими странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает японский общественный вещатель NHK.

Как пишет издание, в Японии обдумывают возможность усиления ограничительных мер в отношении РФ и КНДР из-за участия солдат Северной Кореи в войне против Украины на стороне Москвы.

"Относительно ситуации в Украине министр иностранных дел Такеши Ивая встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 числа, и заявил, что ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку северокорейские солдаты участвуют в боях с российскими военными", - говорится в публикации.

Ранее Япония уже ввела несколько ограничительных мер на экспорт и импорт, а также замораживание активов физических лиц и организаций. В частности, летом 2024 года были введены санкции против АЛРОСА, АО "Туполев" и руководства российского Центризбиркома. В целом новые ограничения коснулись 11 физических лиц и 42 компаний из России.

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великий такий намiр,що пiпець))
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18.11.2024 10:10 Ответить
У Одесі поступово справи йдуть до кращого, так обіцяли дати світло до 20:00 а дали о 09:00, тобто на 11 годин раніше. Із водопостачанням та опаленням все налагодилося ще вчора. Найгірша ситуація на Таірова, але й там є приводи для оптимізму! 😇
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18.11.2024 10:17 Ответить
Підсмалити дупу зі свого боку: "Курили наш !"
Як тобі таке, Ілон Маск ?
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18.11.2024 10:37 Ответить
А тим часом,Японія зняла заборону на поставку малогібридних авто(не знаю шо це)до рашки,але там з десяток різних моделей.
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18.11.2024 12:03 Ответить
Позбавляється неліквідів.
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18.11.2024 12:45 Ответить
 
 