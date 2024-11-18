Япония намерена ужесточить санкции против РФ и КНДР, - NHK

Правительство Японии рассматривает возможность ужесточения санкций против России и Северной Кореи из-за усиления военного сотрудничества между этими странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает японский общественный вещатель NHK.

Как пишет издание, в Японии обдумывают возможность усиления ограничительных мер в отношении РФ и КНДР из-за участия солдат Северной Кореи в войне против Украины на стороне Москвы.

"Относительно ситуации в Украине министр иностранных дел Такеши Ивая встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 числа, и заявил, что ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку северокорейские солдаты участвуют в боях с российскими военными", - говорится в публикации.

Ранее Япония уже ввела несколько ограничительных мер на экспорт и импорт, а также замораживание активов физических лиц и организаций. В частности, летом 2024 года были введены санкции против АЛРОСА, АО "Туполев" и руководства российского Центризбиркома. В целом новые ограничения коснулись 11 физических лиц и 42 компаний из России.

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