В правительстве Великобритании воздерживаются от комментариев по поводу разрешения на удары ракетами Storm Shadow по России, - Sky News

Министр образования Бриджит Филлипсон заявила, что Великобритания по-прежнему "непоколебима" в своей поддержке Украины. Однако не собирается следовать примеру США в вопросе поставок оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"Мы по-прежнему решительно поддерживаем украинский народ почти через тысячу дней после начала этого конфликта. И отправляясь на саммит G20, премьер-министр очень четко заявил, что украинский народ и президент Зеленский могут рассчитывать на нашу полную поддержку", - заявила Филлипсон и воздержалась от ответа на вопрос позволит ли Великобритания бить Storm Shadow по территории РФ.

Премьер-министр Кир Стармер во время полета в Рио-де-Жанейро заявил, что необходимо удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.

"И это главный пункт моей повестки дня на саммите G20. Нужна полная поддержка столько времени, сколько потребуется", - сказал он.

Напомним, накануне издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания вслед за США позволили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow. Однако уже утром 18 ноября издание убрало эту информацию и пишет только о решении Соединенных Штатов. Никакого четкого упоминания о разрешениях со стороны Лондона и Парижа уже нет.

Также читайте: Taurus не изменит правила игры, - министр обороны Германии Писториус