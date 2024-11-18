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В правительстве Великобритании воздерживаются от комментариев по поводу разрешения на удары ракетами Storm Shadow по России, - Sky News

Storm Shadow

Министр образования Бриджит Филлипсон заявила, что Великобритания по-прежнему "непоколебима" в своей поддержке Украины. Однако не собирается следовать примеру США в вопросе поставок оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"Мы по-прежнему решительно поддерживаем украинский народ почти через тысячу дней после начала этого конфликта. И отправляясь на саммит G20, премьер-министр очень четко заявил, что украинский народ и президент Зеленский могут рассчитывать на нашу полную поддержку", - заявила Филлипсон и воздержалась от ответа на вопрос позволит ли Великобритания бить Storm Shadow по территории РФ.

Премьер-министр Кир Стармер во время полета в Рио-де-Жанейро заявил, что необходимо удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.

"И это главный пункт моей повестки дня на саммите G20. Нужна полная поддержка столько времени, сколько потребуется", - сказал он.

Напомним, накануне издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания вслед за США позволили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow. Однако уже утром 18 ноября издание убрало эту информацию и пишет только о решении Соединенных Штатов. Никакого четкого упоминания о разрешениях со стороны Лондона и Парижа уже нет.

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Автор: 

Великобритания (4919) ракеты (3549)


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Да досить вже верещати на весь світ, коли прилетить по кацапам то всі побачать, куди і що.
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18.11.2024 11:03 Ответить
там якась прикольна схема дозволів.. ніби то Англія і Фрвнція дозволяють, але якась американська запчастина і всьо.. питайте пєнтагон. один на одного з'їзжають і не придерешся
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18.11.2024 11:04 Ответить
Вже не смішно
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18.11.2024 11:09 Ответить
Гандони...
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18.11.2024 12:51 Ответить
 
 