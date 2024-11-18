Зеленский об ударе РФ по Одессе: После звонков Путину Россия показала, что ее интересует только война

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар войск РФ по жилому району Одессы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка людей пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.

По словам президента, это не случайные, а показательные удары.

"После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - подчеркнул он.

Обстрел Одессы 18 ноября

Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. В результате обстрела известно о 8 погибших и около 20 раненых.

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