Зеленский об ударе РФ по Одессе: После звонков Путину Россия показала, что ее интересует только война
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар войск РФ по жилому району Одессы.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка людей пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.
По словам президента, это не случайные, а показательные удары.
"После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - подчеркнул он.
Обстрел Одессы 18 ноября
Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. В результате обстрела известно о 8 погибших и около 20 раненых.
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Для чого писати дурниці, щоб лайків зібрати?
І як той факт, що бездарна влада зараз нічого корисного не робить, відміняє те, що нічого корисного для оборони не робилося і впродовж 30-33 років Незалежності?
Одне питання - якщо влада в період з 2014 по 2019 все так правильно і добре робила, то чому минулий президент з тріском програв вибори якомусь блазню, а його партія з понад 100 голосів у парламенті отримала 20+, а головні союзники по тодішній коаліції навіть не пролізли 5% бар'єр???
Тільки не треба про дурний народ, який не бачив тих прекрасних змін, які нібито відбувалися, хоча більшість таки не дуже розумна, бо обрала оте, що ми зараз маємо. Але навіть не дуже розумні так просто не змінили б зростаючий добробут і безпеку (чого не було) на щось невідоме і сумнівної якості.
насранашкодити діями - стопудово буде!