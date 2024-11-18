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Новости Война
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Зеленский об ударе РФ по Одессе: После звонков Путину Россия показала, что ее интересует только война

Зеленський прокоментував удар РФ по Одесі

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар войск РФ по жилому району Одессы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка людей пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.

По словам президента, это не случайные, а показательные удары.

"После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - подчеркнул он.

Обстрел Одессы 18 ноября

Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. В результате обстрела известно о 8 погибших и около 20 раненых.

Также читайте: Что бы ни говорил Путин, он не хочет мира и не готов к переговорам, - Макрон

Автор: 

Зеленский (20224) обстрел (26891) Одесса (7865) путин (31211)


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Топ комментарии
+14
А тебе - корито та узурпація влади, гундоса ти тварюка! За 3 роки вже б могли наклепати сотні Громів та відбити у кацапів бажання взагалі сюди лізти, але коли при владі - держзрадники та кроти, то вони зроблять усе, щоб загеноцидити свій народ!
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18.11.2024 13:44
+12
Зеленский. Ещё долго ты будешь отвечать на этот террор баснями о том что Украина страшную ракету сделала вместо того чтобы уже конкретно действовать и наносить удары по выродках? Где Гром, где Нептун, Где Паляниця, Где удары по территории Помойки американскими Атакамс? Украинцы ждут реальных действий, а не твоего пиз@льства.
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18.11.2024 13:46
+11
Де АДЕКВАТНА СИММЕТРИЧНА відповідь по русофашистам - їх містам, електропідстанціям , нпз? Ау зеля, ау дерьмак. Чи тільки ******* можете?
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18.11.2024 13:45
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Чому ядерної зброї за 3 роки нема, лох?
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18.11.2024 13:41 Ответить
Та яка ЯЗ,звичайні ракетки хоча б склепали,щоб вкресати по мордору в морози,щоб протверезились!
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18.11.2024 13:53 Ответить
Чому кацапський газ 3 роки качається трубою, лох?
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18.11.2024 13:42 Ответить
Ти дурачок? То Європа своє кіно грає. Газ йде через нас транзитом на Угорщину і далі. А потім реверсом до нас, ніби ми купуємо Європейський газ, от і все. Тут від зеленого сифілісу нічого не залежить.
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18.11.2024 14:27 Ответить
Залежить. Можна примусити європу ввести війська газовим шантажем. Чи життя українців не найважливіше?
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18.11.2024 14:50 Ответить
Чому не заміновані аес і нато не примушене шантажем до вводу військ, лох?
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18.11.2024 13:43 Ответить
Ти взагалі адекватний? Хочеш в терористів погратися?
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18.11.2024 13:53 Ответить
Тобі життя українців неважливі.
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18.11.2024 13:59 Ответить
Звичайно, куди мені до тебе і твоїх переживань за Україну і українців.
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18.11.2024 14:05 Ответить
Чий ти бот?
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18.11.2024 14:11 Ответить
Відповідь в моєму ніку.
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18.11.2024 14:20 Ответить
А тебе - корито та узурпація влади, гундоса ти тварюка! За 3 роки вже б могли наклепати сотні Громів та відбити у кацапів бажання взагалі сюди лізти, але коли при владі - держзрадники та кроти, то вони зроблять усе, щоб загеноцидити свій народ!
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18.11.2024 13:44 Ответить
Света, а кто же выбрал во власть тех держзрадників та кротів? Напоминаю, в 2019 году 3 раза!
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18.11.2024 15:12 Ответить
Де АДЕКВАТНА СИММЕТРИЧНА відповідь по русофашистам - їх містам, електропідстанціям , нпз? Ау зеля, ау дерьмак. Чи тільки ******* можете?
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18.11.2024 13:45 Ответить
А в нас є чим адекватно симетрично відповісти? Наша армія за 30 років була знищена і тримається на допомозі ззовні.

Для чого писати дурниці, щоб лайків зібрати?
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18.11.2024 13:56 Ответить
Це ти пишешь дурниці у в нас є чим відповісти. Волі немає політичной тільки. Ссуть кипятком на Банковій.
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18.11.2024 14:00 Ответить
Ясно.
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18.11.2024 14:03 Ответить
Чим?
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18.11.2024 14:14 Ответить
Про що Ви тут брешите? Як це наша армія за 30 років була знищена? По-перше пройшло вже 33 роки, а в період з 2014 і по 2019 року армія відроджена. Під час президенства пана Порошенка були створені ракетні комплекси "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2", то де ці ракети? Що за т5,5 років одноосібної влади і монобільшості в Раді не можна було виробити сотні ракет? Можливо слугориги створили нові, свої ракети? Крім мародерства і марафону нічого в голову не приходить.
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18.11.2024 15:04 Ответить
То чому "відроджена" армія просить зброю по всьому світі, а не воює "створеними ракетними комплексами" "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2"??? Що за 5 років президентства і коаліції в Раді не можна було виробити сотні ракет?
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18.11.2024 15:33 Ответить
Ну і на 24.02.22 - якраз 30 з лишнім років Незалежності.
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18.11.2024 15:34 Ответить
Та Ви шо? А на сьогодні скільки років? Відроджена армія просить зброю, бо кожного дня її втрачає. Але не армічя має просити зброю, а її має забезпечити Верховний Головкокомандувач, який має владу над усіма інститутами влади по всій Україні. Але він цього не робить, а тільки добре піклується про свій марафон, фрєєдом та зарплати своїх ОПівців, депутатів, міністраів, прокурорів, судів і БЕП, бо це сама необхідна його опора.
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18.11.2024 15:40 Ответить
А велика війна почалась сьогодні, чи майже 3 роки тому? Країна, яка готова до оборони повинна мати все необхідне з початку нападу (хоча його б не було, якби у нас все було), а не в кінці третього року війни.

І як той факт, що бездарна влада зараз нічого корисного не робить, відміняє те, що нічого корисного для оборони не робилося і впродовж 30-33 років Незалежності?
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18.11.2024 15:48 Ответить
Ви не вмієте читати, чи прийшли сюди відбілювати злочини влади? Напишу ще раз і коротенько. Після отримання булави після виборів 2019 року, Боневтік Херпіду, отримавши 170 мільярдів гривень в казні, 4,7 мільярдів доларів США, виграних у міжнародних судах за газ, зростаючу економіку і готові до серійного виробництва ракетні компекси "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха", "Стагна, САУ "Богдана", танки "Оплот", бронеавтомобілі "Козак" різної модефікації, військові катери та інше відразу відвів наші війська із нашої землі на 10-15 км, з тих позицій, які були добре підготовлені і навіть обладнані відеокамерами та залиті бетоном. Потім він скоротив армію, розформував танкові частини, заборонив стріляти, використовувати аеророзвідку і снайперів на передовій. Послідувало розмінування виходу з Криму і Азовського моря і не фінансування підприємств "оборонпрома", які працювали в три зміни перевів на один неповний робочий день на неділю. Заморозив всі ракетні програми, організував за державні кошти "Велике крадівництво", відпочинки всією сворою в Трускавці, Буковелі і за кордоном і брезхав, брехав, брехав, що нападу не буде, залишивши малих дітей і жінок на розправу потворі в Бучі, Ірпіні, Гостомелі та інших містах.
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18.11.2024 22:38 Ответить
На відміну від вас я тут нікого не відбілюю. Просто крім злочинів теперішньої влади, я пам'ятаю злочини і всіх попередніх. А ви просто дуже явно "лижите" попередньому президенту.

Одне питання - якщо влада в період з 2014 по 2019 все так правильно і добре робила, то чому минулий президент з тріском програв вибори якомусь блазню, а його партія з понад 100 голосів у парламенті отримала 20+, а головні союзники по тодішній коаліції навіть не пролізли 5% бар'єр???

Тільки не треба про дурний народ, який не бачив тих прекрасних змін, які нібито відбувалися, хоча більшість таки не дуже розумна, бо обрала оте, що ми зараз маємо. Але навіть не дуже розумні так просто не змінили б зростаючий добробут і безпеку (чого не було) на щось невідоме і сумнівної якості.
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19.11.2024 00:57 Ответить
Зеленский. Ещё долго ты будешь отвечать на этот террор баснями о том что Украина страшную ракету сделала вместо того чтобы уже конкретно действовать и наносить удары по выродках? Где Гром, где Нептун, Где Паляниця, Где удары по территории Помойки американскими Атакамс? Украинцы ждут реальных действий, а не твоего пиз@льства.
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18.11.2024 13:46 Ответить
Та ця риганина зелена ******* про "потужну відповідь" ще з жахливої осені 22 року, і жодної (!) жодної відпоіді кацапам за енерготеррор усі ці роки взагалі не було! Цій тварюкі брехливій треба вирвати язика і посадити на палю на Майдані!
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18.11.2024 13:50 Ответить
А ти що показав?
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18.11.2024 13:47 Ответить
'йя вам нічєво нє должен! йя должен тока сваім радітєлям!'
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18.11.2024 13:49 Ответить
Ну що я можу сказати: слова правильні, але це лише слова. Дій, як і попередні 5,5 років, на підтримку/реалізацію правильних слів не буде, а от насра нашкодити діями - стопудово буде!
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18.11.2024 13:47 Ответить
Закрой пасть и действуй. Ты гарант безопасности для украинского народа или кто? Балабольством ты бункерного выродка не остановишь
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18.11.2024 13:48 Ответить
"Гарант безпеки" взяв в заручники 20 мільйонів "ухилянтів"
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18.11.2024 14:15 Ответить
Кто захочет идти воевать, если наша власть бесхребетная и не может ответить симметрично? Русня убивает народ Украины, а нам приказывают улыбаться в ответ. Это же дичь какая то
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18.11.2024 14:19 Ответить
Цей Зеленський про все говорить, лише не про те, що він і його камарплья не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни. Що ворог безкарно руйнує наші міста і села, розгромив економіку і оборонку, убиває наших людей. Що його т.з "полководці" гроблять Українську Армію і здають наші землі і населені пункти. Ще ці зеленські-єрмаки-умерови-сирські-шмигалі-подоляки ... - продажні злодюжні брехливі мерзотники готують капітуляцію і здачу України по договорняку з кацапами. Що вони їхні потомки будуть прокляті всіма поколіннями Українців, і мертвих і живих і ненароджених.
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18.11.2024 13:50 Ответить
Ни какое ПВО не будет более эффективным чем удары по Москве где действия бункерного поддерживают 70% кацапов. Даю гарантии что если украинские ракеты начнут бить по многоетажкам и площадям в Москве, этот террор прекратится быстрее.
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18.11.2024 13:53 Ответить
Украина должна принести в Москву и Питер все прелести войны и тогда поддержка бункерного резко сократится.
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18.11.2024 13:56 Ответить
Так, 10 діб щоночі кошмарити мацкву і війни не буде.
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18.11.2024 14:00 Ответить
А як же пірістатьстрилять????
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18.11.2024 13:54 Ответить
Зелене ухилинтське удолбище. Ти шмаркля за все відповіш, якщо падло тебе не повісять раніше.
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18.11.2024 14:00 Ответить
Союзнічкі, ля. І один і другий тримає владу поки війна.
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18.11.2024 14:03 Ответить
А тебе цікавить оманський план!
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18.11.2024 14:06 Ответить
Чем ты лучше ссыкунов Шольца или Орбана? Народ за который ты несёшь ответственность "мирный народ" безжалостно убивают, а ты рассказываешь сказки. Москва должна была сгореть ещё вчера. Ты соучастник преступлений так как твое бездействие это соучастие в преступлении.
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18.11.2024 14:10 Ответить
Самая большая концентрация нелюдей и бизнеса находятся в Москве и Питере и если эти 2 региона поддать систематическому уничтожению, то экономика Рашки пробьет последнее дно. Так же в 200 км от Украины находится крупнейшая нефтемагистраль по которой прокачиваются деньги на войну для бункерного. Давно нужно было уничтожить насосные станции этой магистрали. Энергетическая система Рашки позволяет работать военным предприятиям - почему до сих пор на Рашке все работает?
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18.11.2024 14:16 Ответить
Якщо знищити ямальский хрест - вся газова галузь моцковії встане на роки
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18.11.2024 14:19 Ответить
Тут краще подивись на себе в зеркало ,саме ти чи не кожен день говорив про переговори з путіном і я жодного разу не чув від президента що б назвав путіна злочинцем ,убивцею ,фашистом таке враження що чогось боїтся.
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18.11.2024 14:18 Ответить
фсбшная гнилая сцикливая предательская мразота, кремлёвская крыса-шестёрка
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18.11.2024 14:36 Ответить
Я не читав коментарі і навіть статтю, тільки заголовок. Для мене і так зрозуміло, що кацапи - терористи, а це хрипласте, що щось коментує їх посібник, бо це воно всі наші гроші витратило на дороги, це воно знищило "оборонпром" і ракетні програми, це воно відкрило шлях кацапам на південь розмінуванням і відведеннім військ і воно все своє життя пропагувало кацапську мову і їх культуру. Йому краще помовчати і вибачитися перед родичами загиблих і всіх українців, які кожного дня потерпають від потворної кацапні.
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18.11.2024 14:52 Ответить
Його вибачення усім до сраки: від того ніц ся не змінить. Українцям потрібно терміново, в любий спосіб, зміна вищого політичного і військового керівництва і уряду. Інакше - через 2-3 тижні ця продажна ******* з Банкової здасть Україну, відкриє фронт і підпише капітуляцію.
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18.11.2024 15:36 Ответить
Прозрів ? А як його брехня --" Порошенко не зацікавлений в закінченні війни ? " То коли вибачення перед паном Порошенко ?
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18.11.2024 16:37 Ответить
 
 