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Количество привлеченных к "Армії відновлення" украинцев уже превысило 200 тыс. человек

До Армії відновлення вже долучилися 206 тис. осіб

По состоянию на 18 ноября 2024 года к проекту "Армія відновлення" уже присоединились 206 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Государственной службы занятости.

Так, по состоянию на 18 ноября 2024 года Государственная служба занятости выдала 206 тыс. направлений на выполнение общественно полезных работ.

Как отмечается, больше всего направлений выдано в Харьковской области (32 тыс.).

Также среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (24 тыс.), Киевская (23 тыс.), Черниговская (22 тыс.) и Полтавская (22 тыс.) области.

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Армія відновлення на 18 листопада

Всего к проекту "Армія відновлення" присоединились 19 регионов.

Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армія відновлення" уже профинансировано 1 млрд 644 млн грн.

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Виды работ в рамках проекта "Армія відновлення" 

  • помощь пострадавшим в результате боевых действий;
  • строительство защитных сооружений;
  • обеспечение работы пунктов несокрушимости;
  • разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
  • предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ;
  • восстановление жилых домов и помещений;
  • выполнение вспомогательных работ для нужд ВСУ;
  • разбор завалов.

Автор: 

Госслужба занятости (115) восстановления (143)


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Єто там где ЗП 6700 гривен? Спасибо, не нада
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18.11.2024 16:24 Ответить
Коли держава буде виплачувати мені basic income від продажу надр?
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18.11.2024 16:29 Ответить
повірте, якщо ви всебе в дворі знайдете нафту, то це державне, а коли наркотики - то ваше.
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18.11.2024 16:50 Ответить
Щоб сподіватися на якесь відновлення країни при цих шестьорках олігархату -підставних - зіц.председателях- прострочених ≫ треба бути повністю #банутим.
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18.11.2024 17:21 Ответить
у них що бронь!?
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18.11.2024 19:03 Ответить
 
 