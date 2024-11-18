Количество привлеченных к "Армії відновлення" украинцев уже превысило 200 тыс. человек

По состоянию на 18 ноября 2024 года к проекту "Армія відновлення" уже присоединились 206 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Государственной службы занятости.

Так, по состоянию на 18 ноября 2024 года Государственная служба занятости выдала 206 тыс. направлений на выполнение общественно полезных работ.

Как отмечается, больше всего направлений выдано в Харьковской области (32 тыс.).

Также среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (24 тыс.), Киевская (23 тыс.), Черниговская (22 тыс.) и Полтавская (22 тыс.) области.

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Всего к проекту "Армія відновлення" присоединились 19 регионов.

Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армія відновлення" уже профинансировано 1 млрд 644 млн грн.

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Виды работ в рамках проекта "Армія відновлення"